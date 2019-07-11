شرطة الفجيرة تستقبل 609 من «أجيال الشرطة»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

انطلقت الدورة الصيفية السنوية «أجيال الشرطة» المخصصة لطلبة المدارس في دورتها الـ 17 للطلبة والدورة الثالثة للطالبات، وذلك بمشاركة واسعة لـ 609 طلبة، تم قبولهم وفق الشروط المعتمدة، حيث تم استقبال 323 من الدفعة الـ 17 واستقبال 286 من الدفعة الثالثة.

وافتتح العميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة الدورة، بحضور العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي مدير معهد تدريب الشرطة، والعميد علي حسن الشاعر مدير إدارة الخدمات المساندة، والعقيد الدكتور سعيد محمد الحساني نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم عبدالله خلف الحنطوبي مدير إدارة الشؤون المالية.

وأشار العميد الدكتور علي راشد بن نايع رئيس فريق عمل «أجيال الشرطة» إلى أن نجاح الدورة جاء بفضل دعم وتوجيهات القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد بن غانم الكعبي الذي سخّر كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المنشودة، وهي تمكين طلبة وطالبات المدارس من استغلال فترة إجازة الصيف في تنمية مهاراتهم العسكرية وزرع حب الانتماء للوطن.

حيث تتضمن برامج أكاديمية وتدريبية وترفيهية، وتدريبات عسكرية ميدانية، لرفع كفاءتهم وفق معايير التدريبات المعتمدة، إلى جانب إخضاعهم لعدد من المحاضرات التثقيفية التوعوية، تقوم على تنمية ثقافة الطلبة وترسخ لديهم روح المسؤولية، وتعزز فيهم قيمة العمل الجماعي، على أيدي عدد من الأساتذة والخبراء.

وأوضح بأن الدورة سنوياً تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الطلبة، بناءً على توجيهات حاكم إمارة الفجيرة، رعاه الله، وذلك إيماناً من سموه بأهمية الوعي الأمني لدى كافة أفراد المجتمع وخاصة النشء، لما يمثلونه من ثروة إنسانية، فضلاً عن الارتقاء بالمواطن الإماراتي علماً وثقافة.

وقال بن نايع: «إن الدورة تتضمن محاضرات متنوعة وهي التصرف السليم في الحالات الطارئة، إلى جانب مواد تعزز حب الوطن، والتوعية بالسلامة المرورية، ومخاطر المخدرات، وأهمية تناول الغذاء الصحي، ومخاطر التدخين، وكيفية بناء الشخصية الناجحة، والتعرف على قانون الشرطة، والتحلي بالأخلاق الحميدة، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث، والتغلب على شغب الملاعب».