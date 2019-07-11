«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2019؛ تحت شعار «صيف مروري آمن» ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021، وتستمر الحملة

وتجسد الحملة استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ونشر الوعي المروري بضرورة فحص مركباتهم، والتأكد من صلاحية الإطارات وسلامة المكابح.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطّريق.

وأضاف إن الحملة هدفها الأساسي حماية مستخدمي الطرق من الحوادث المرورية واتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة وصلاحية المركبة ضماناً وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين ومنها جاءت فكرة اختيار شعار حملة «صيف مروري آمن».

وأوضح أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تشير إلى وقوع 785 حادثاً العام الماضي، نتيجة لعدم صلاحية الإطارات، وعدم إجراء الصيانة الدورية للمركبة والحمولة الزائدة، وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 110 أشخاص وإصابة 1133 آخرين بإصابات مختلفة، في العام الماضي.

وذكر أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على أي استفسارات من قبل الجمهور. أبوظبي - البيان