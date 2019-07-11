«هارفارد» توثق تجربة المسرعات الحكومية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أصدرت كلية كيندي الحكومية في جامعة هارفارد، دراسة حالة حول المسرعات الحكومية في دولة الإمارات، بهدف توثيق الابتكارات الحكومية في دولة الإمارات ومشاركتها عالمياً، عبر التعريف بهذه التجربة وأثرها في الارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال تحقيق نتائج ملموسة في العمل الحكومي خلال وقت قياسي وبكفاءة عالية.

أشرف على الدراسة البروفيسور يوريت دي يونغ المحاضر في السياسة العامة والإدارة في كلية هارفارد كينيدي الذي يترأس برنامج بلومبيرغ لبناء قدرات رؤساء المدن والبلديات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الدراسة إلى التعريف بمنهجية عمل المسرعات الحكومية ومشاركة تجربة دولة الإمارات في تطوير وابتكار الحلول للتحديات في مدة زمنية قصيرة، ومنهجية عملها القائمة على تحقيق مستقبل مستدام، وتعزيز قيم الابتكار والريادة والتعاون ونشر المعرفة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي على المستويين الوطني والعالمي.

تعميم

وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تعميم التجارب المبتكرة ومشاركة قصص النجاح في حكومة دولة الإمارات يجسد توجهات الحكومة في تعزيز الشراكة الدولية بتطوير مناهج العمل والحلول الكفيلة بمواجهة تحديات المستقبل، ويعكس الحرص على بناء القدرات وتمكين الكوادر المؤهلة في مجال الابتكار، وتوفير الإمكانات والفرص للمبتكرين ومساعدتهم في إيجاد أفضل الحلول لتحديات المستقبل.

وقالت الهاشمي إن دراسة الحالة الخاصة بالمسرعات الحكومية في دولة الإمارات، ستمكن صناع القرار من الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في دولهم، بحيث تدعم تبني نموذج عمل حكومات المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة وتطويع التكنولوجيا لتطوير الحلول والخدمات بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمعات.

اختبار الأفكار

وساهم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في توثيق هذه الدراسة كما عمل على تحويل المنهجية إلى مساق إلكتروني مفتوح تم طرحه على منصة ابتكر بهدف مشاركة هذه المنهجية ودعم نشر ثقافة التجربة واختبار الأفكار المبتكرة.

وسعت الدراسة إلى ترسيخ ثقافة التجارب واختبار الأفكار للنهوض بمنهجية العمل الحكومي من خلال استعراض تجربة دولة الإمارات التي أصبحت في مصاف الدول المصدرة للابتكارات، وتحديد الشروط اللازمة لإطلاق المسرعات وأسس النجاح في تحدي الـ 100 يوم، والدروس المستفادة من تجربة فريق عمل المسرعات الحكومية في دولة الإمارات وآليات تصميم التحديات وتسريع الإنجازات وسبل ضمان استدامة النتائج والتحسين المستمر في العمل الحكومي.

حوار الابتكار

وعقد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي جلسة حوار الابتكار، واستضاف المركز يوريت دي يونغ المحاضر في السياسة العامة والإدارة في كلية هارفارد كينيدي لعرض محاور الدراسة ومخرجاتها ضمن جلسة بعنوان «الاتجاهات العالمية للابتكار 2019» نظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إطار سلسلة جلسات «حوار الابتكار»، تناولت أهم الاتجاهات التي تتبناها الحكومات الرائدة في مجال الابتكار لإحداث تحوّل إيجابي وشامل في طريقة العمل الحكومي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.