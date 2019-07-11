بحيرات العين.. مزارات سياحية في أحضان الكثبان الرملية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تحفل منطقة العين الخضراء بالعديد من المناطق السياحية الجاذبة التي يخرج إليها الناس سواء من سُكان المدينة وحتى باقي إمارات الدولة لقضاء إجازاتهم الأسبوعية، وتكمُن أهميتها في الوقت ذاته سياحياً عبر إدراجها من قبل منظمة «اليونسكو» على قائمة التراث العالمي.

حيث كرّست العين حضورها القوي كوجهة للاستجمام ومدينة أثرية ذات تاريخ عريق يجذب إليه الزوار من داخل الدولة وخارجها، ما يؤدي إلى ارتفاع الحراك السياحي فيها وتحتضن العين أيضاً العديد من البحيرات منها بحيرات طبيعية مثل بحيرات «عين الفايضة»، ومنها اصطناعي مثل «بحيرة المبزرة»، وثالثة نتاج ضخ المياه الجوفية والينابيع مثل «بحيرة زاخر» و«غرب المبزرة».

وتعد البحيرات في مدينة العين من المناطق السياحية التي تُشعر مرتاديها بالراحة والاطمئنان بعيداً عن الوسائل العصرية الحديثة، إضافة إلى أن الأطفال يجدون متعتهم وراحتهم فيها وهم يمرحون بسرور وفرح.

ظهرت بحيرة زاخر في مدينة العين في عام 2003 وتوسّطت الكثبان الرملية في المنطقة، لتشكل مشهداً طبيعياً أشبه ما يكون بلوحة فنية جميلة، اندمج فيها عنصر الماء الساحر بلونه الأزرق واللون الذهبي، الذي تشكل في هيئة الرمال، خاصة بعد أن أثبتت نتائج فحص عينات من مياه البحيرة أنها مياه جوفية.

وتعد بحيرة زاخر منطقة سياحية مغرية لمرتاديها، حيث تحفزهم لممارسة العديد من الهوايات التي تتمثل في السباحة ورياضة التجديف والتصوير، إضافة إلى الجلوس بقربها ويعتبر الكثير من أهالي العين هذه المنطقة متنفساً لهم بعد عناء أسبوع كامل من العمل والدراسة، حيث يحظون بساعات من المرح في أحضان الطبيعة الخلابة والكثبان الرملية التي تشتهر بها المنطقة.

دراسة

وتجدر الإشارة إلى قيام طالبات من جامعة الإمارات بتنفيذ دراسة حول الظروف الجيوبيئية لبحيرة زاخر وتأثيرها في المناطق المجاورة في مدينة العين، وذلك لدراسة الطفرة التنموية المتسارعة في المدينة، وما تبع ذلك من الاحتياجات المائية، لمواكبة عمليات التنمية الزراعية والصناعية والامتدادات العمرانية الجديدة.

وأظهرت الدراسة ارتفاع معدلات تركيزات العناصر النادرة والثقيلة، مثل: الحديد والألومنيوم والرصاص والزنك والنيكل، التي تعدت كل المقاييس المحلية والعالمية المعمول بها.

كما تعد بحيرة منطقة المبزرة الخضراء واحدة من أفضل البحيرات الصناعية في دولة الإمارات، وتحتضن البحيرة نافورة جميلة جداً في منتصفها، ويمكن الاستمتاع بهذه البحيرة عن طريق ركوب قارب يدوي والتنزه داخلها.

وتتميز منطقة العين الفايضة ببحيرات ممتدة تجمعت مياهها في الصحراء وأصبحت مزاراً سياحياً جميلاً لا يستغني أهالي مدينة العين عن زيارتها بين حين وآخر. وتتميز منطقة البحيرات في العين الفايضة بالهدوء المثير والطبيعة الخلابة.

مسطحات مذهلة

من المذهل رؤية هذا الكمّ الجميل من المسطحات المائية الموجودة في منطقة العين والتي تتسم بالتنوع، حيث تُشجع في حد ذاتها على قضاء عطلة حيوية أو الحصول على الاسترخاء والاستجمام، ففي تلك البحيرات ما يناسب احتياجات كل زائر، وزيادة عدد الزوار مع اعتدال الجو وبرودة الطقس في فصل الشتاء سيلقي على المكان ظلالاً من البهجة والسحر.