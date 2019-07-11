منى الكندي: أرى فيهم «قادة»

دبي - فادية هاني

أشارت منى سعيد الكندي، الأمين العام لتحدي القراءة العربي، إلى أن التعب الذي ينتج عن متابعة هذا العمل الجبار، هو تعب جميل وراقٍ، ويرتقي بالأمة، وهي تحبه وتشعر بالفخر الشديد بما تقوم به، وما ينتج عنه من أجيال تحب القراءة، وتتنافس فيها بهذا الكم الرائع، وأضافت: «اليوم لا أحتفي بـ 10 طلاب فازوا بالمراكز العشرة الأولى، أو الطالبة مزنة، التي فرحت بها جداً، وزادتني فخراً، بل أحتفي بأكثر من 455 ألف طالب شاركوا في هذا التحدي من داخل الدولة، هؤلاء هم النجوم الذين شكلوا تحدي القراءة، كل الشكر لعائلاتهم ومعلميهم ومشرفيهم ومديري مدارسهم، الذين ساهموا في رفع هذا الرقم، فبعد أن بدأنا بنحو 150 ألف مشارك في الدورة الأولى، وصلنا اليوم إلى هذا العدد الكبير، هذا رقم نفخر به جداً، ويدفعنا نحو المزيد من العمل.

وقالت: «أرى في هؤلاء الأطفال والشباب قادة كل في مجاله، وبلا شك، سيجعلون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخوراً بهم، وباجتهادهم، وسيكون لهم أثر ودور كبير على مستوى الوطن العربي كله، لا على مستوى الإمارات فقط».