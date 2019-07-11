آمنة المنصوري رئيساً لمجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم «هِمّة» أمس، اجتماعه الأول بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية الذي عقد أمس الأول بمقر الاتحاد النسائي العام.

وتم انتخاب آمنة سيف المنصوري رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وأسماء موسي آل علي نائباً للرئيس، وعزيزة حسن الحمادي أميناً للسر العام، وسلمى الشيخ العولقي أميناً للصندوق، وعضوية كل من سعدة عيد الجنيبي، ومها جابر السليطي، وأميرة عبدالقادر القباطي، فيما تم تعيين عمر سالم العامري مستشار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مستشاراً للجمعية.

وأعربت الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن سعادتها لاجتماع مجلس إدارة الجمعية وكذلك الجمعية العمومية لها.

عناصر فاعلة

وقالت الفلاسي: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هي التي وجهت بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» انطلاقا من اهتمامها الكبير بهذه الفئة الغالية علينا من المجتمع، والأخذ بأيديهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع من أجل سرعة اندماجهم فيه وممارسة حقهم في المشاركة بمسيرة التنمية في البلاد.

من جانبها تقدمت آمنة سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الفخرية لجمعية أمهات أصحاب الهمم «هِمّة» على مبادرتها لإنشاء هذه الجمعية، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه سموها لهذه الفئة المهمة في المجتمع ورغبتها الشديدة في دعمها.

وقالت: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تساند أمهات أصحاب الهمم، وتمنحهن الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهن وخلق قناة تواصل فاعل بينهن وبين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إضافة إلى عقد الندوات وورش التدريب بغية رفع مستوى الوعي لديهن والقيام بواجبهن للمشاركة في مسيرة التنمية في البلاد.

كما أعربت رئيسة الجمعية عن شكرها وتقديرها للريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للدعم المادي والمعنوي الذي قدمته للجمعية من خلال تسخير كل إمكانيات المجلس لتسهيل أعمالها.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهن وتقديرهن للثقة الغالية التي منحها أعضاء الجمعية العمومية بانتخابهن لمجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم في دورتها الأولى، وأبدين اعتزازهن لأنهن سيضعن اللبنة الأولى في هذه الجمعية لبدء مسيرة النهوض والارتقاء بها وتحقيق الآمال والأهداف المنوطة بها لرفعة هذه الوطن.