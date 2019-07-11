«العليا للتعداد السجلي» بعجمان تناقش خطة ومنهجية عملها

المصدر: عجمان - البيان

اجتمعت اللجنة العُليا للتعداد السجلي، أول اجتماعاتها، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي في عجمان، من أجل مناقشة خطة ومنهجية التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان.

والذي يهدف إلى إنشاء سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، والحصول على بيانات ذات جودة عالية، وتغطية شاملة ومحدثة بصفة آنية. وتعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، والمهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، وعلي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

ويعدُّ مشروع التعداد السجلي الموحّد 2020، من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية، والتي يعمل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، إلى الإعداد لها وتنفيذها حسب الخطة الوطنية في عام 2020، من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة وذات جودة عالية.

وتقوم منهجية التعداد على جمع البيانات من السجلات الإدارية لدى الجهات المعنية، وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية، لسجل السكان والمساكن والمباني والمنشآت، ويدخل في عملية العد جميع الأفراد (المواطنين وغير المواطنين) الموجودين داخل حدود إمارة عجمان، ومن ضمنها مدينة عجمان ومنطقة مصفوت والمنامة، والمسجلين في السجلات الرسمية، ويعد جميع الأفراد، سواء أكان هؤلاء مقيمين في الإمارة إقامة دائمة، أو ممن يحمل إقامة سارية المفعول من غير المواطنين.

كما تم تشكيل اللجنة الفنية للتعداد السجلي 2020، للإشراف على جميع مراحل المشروع، من تنظيم سير العمل والإشراف على التعداد، وإعداد التقارير الدورية عن سير عمل اللجنة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتعداد السجلي، وتشكيل فرق فرعية: فريق سجل المباني- فريق سجل المساكن - فريق سجل المنشآت - فريق سجل الأفراد - فريق التقييم وضبط الجودة - فريق استخراج البيانات ونشر النتائج.