81.5 مليون درهم إنفاق جمعية بيت الخير على حملتها الرمضانية

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت جمعية بيت الخير في تقرير جديد لها، عن حجم الإنفاق في حملتها الرمضانية التي استمرت 3 أشهر، معلنة صرف 81.5 مليون درهم على مشاريع متنوعة، استفاد منها 35 ألفاً و500 أسرة و«حالة».

وأوضح عابدين طاهر العوضي، المدير العام، أن الحملة التي حملت عنوان «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، بدأت في الأول من رجب وانتهت مع أيام عيد الفطر المبارك، وكانت تهدف إلى إسعاد الأسر المحتاجة والمتعففة، والصائمين في الشهر الكريم الذي جاء في عام التسامح»، في وقت شدد فيه على دور الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحملة، مثل هيئة آل مكتوم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي الذي أسهم من أموال الزكاة، و دور كل من أعطى وأنفق من اجلها، ودعمها بالجهد أو المال أو التبرعات العينية والغذائية.

مساعدات

وأشار العوضي إلى أن الجمعية قدمت مساعدات طارئة ومقطوعة بقيمة 22.8 مليون درهم لنحو 8 آلاف أسرة وحالة، لا سيما المرضى الذين عجزوا عن تأمين تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، إلى جانب أولئك الذين عانوا من عجز مالي لتسديد التزاماتهم السكنية والإيجارية، وغيرها من الحالات التي طرقت أبواب الجمعية خلال هذه الأيام المباركة، ووجدت في عطاء المحسنين والداعمين.

وفيما يتصل بالدعم النقدي خلال أشهر الحملة الثلاثة، ذكر المدير العام أن الجمعية، وزّعت نحو 14 مليون درهم على 11226 أسرة مسجّلة في قاعدة بياناتها، وتتقاضى معونات مالية شهرياً.

المير الرمضاني

وبالحديث عن حصيلة المير الرمضاني والمبالغ المالية المخصصة لها خلال الحملة، قال المسؤول نفسه:» وزعت الجمعية المير في وقت مبكر قبل بداية الشهر الكريم، على شكل كوبونات، مكنت أرباب الأسر من شراء المواد الغذائية والتموينية اللازمة من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المعتمدة«.

وأضاف:» استفاد من المير أكثر من 9200 أسرة موزعة على أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، وعبر مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.

موائد الرحمن

أما مفاطر الصائمين، فقد «وزعت الجمعية 750 ألف وجبة بمعدل 25 ألفاً يومياً على مدار الشهر الكريم، قدمتها مفاطر رمضان في عام التسامح في إمارات دبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال 46 خيمة ومسجداً ونقطة توزيع، أكبرها كانت خيمة زايد الخير، التي أقيمت في منطقة محيصنة الثانية بدبي، واتسعت لحوالي 3آلاف صائم يومياً، بالإضافة إلى الوجبات التي تم تقديمها من خلال الهيئات والمؤسسات والشركات، التي سمحت بتقديم الوجبات للعاملين فيها في مناسبات مختلفة».

مشاريع العيد

وختمت الحملة أعمالها وفق المتحدث نفسه، بتوزيع زكاة الفطر قبيل العيد مباشرة، حيث بلغ الصرف على هذا المشروع 1.9 مليون درهم، استفاد منها نحو ألف أسرة.

«كما صرفت الجمعية 14.3 مليون درهم كعيدية، استفاد منها 4869 حالة، سعياً من»بيت الخير«لإدخال الفرحة إلى قلوب أفراد الأسر المتعففة خلال عيد الفطر المبارك».