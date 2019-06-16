حمدان أهلي يفك لغز 350 جريمة في 6 سنوات

المصدر: عبادة إبراهيم - دبي

صوت يرتجف على الهاتف، ويطلب النجدة، إنها 12 منتصف الليل في دبي، والشرطة لا تنام، وهي معتادة على التعامل مع مثل هذه الاتصالات بهدوء وبلا هلع. في غضون دقائق، تصل دورية الشرطة إلى مكان الحادثة، ومعها مسؤول مهمته استثنائية: فك الألغاز. إنه الملازم أول حمدان جمال إبراهيم أهلي، مساعد خبير مسرح الجريمة. يقول: «لا توجد قضية تستعصي عليّ. أبذل قصارى جهدي، لأن هدفي الأول يتمحور حول تحقيق العدالة».

يستدعي فك لغز الجريمة، أحدث الوسائل والتقنيات العلمية، وسرعة التصرف فور الوصول إلى مسرح الجريمة. خطوات يكون تسلسلها على الشكل التالي: أولاً تأمين نفسه، وثانياً تطويق المكان وإبعاد الجمهور، ثم ثالثاً تأتي المعاينة الأولية، وإجراءات توثيق مسرح الجريمة. بعد ذلك، يتم تتبع الآثار المادية الموجودة في المكان: «توصلت إلى اكتشاف آثار أقدام مطبوعة على حافة الباب، ومن خلالها عرفت الفاعل الحقيقي»!

ولكن، من هو المجرم الذي تم اكتشافه بعد تتبع آثار الأقدام؟ «لن تصدقوا. لقد كان المجرم، هو نفسه صاحب اتصال التبليغ»!

رحلة

منذ تخرج أهلي من أكاديمية شرطة دبي عام 2013، والتحاقه بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في شرطة دبي، وهو في عمر 22 عاماً قبل 6 سنوات، استطاع فك لغز أكثر من 350 جريمة، فلا يزال يذكر أول مسرح جريمة انتقل إليها، وقتها لم يشعر بالخوف أو القلق، وإنما تملكته الجرأة والتحدي لمعرفة القاتل، ومن هنا، بدأت رحلته الناجحة في عالم البحث عن الحقيقة.

مواصفات

ويشير إلى أن مهنته تتطلب سرعة بديهة، ودقة عالية، واهتماماً بكل التفاصيل، والاطلاع الدائم على مختلف القضايا التي تحدث حوله، الأمر الذي جعله أحد أكفأ الكوادر الشابة في إدارة مسرح الجريمة، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في شرطة دبي.

أهلي عبّر عن سعادته واعتزازه بدعم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لفئة الشباب، لما له من أثر بالغ في صقل المهارات والخبرات، وإتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية الموهوبة والمتميزة، لتبادل الخبرات والاحتكاك بأهل المعرفة والاختصاص حول العالم، وقال: كنت المشارك الإماراتي الوحيد في دورة الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، التي أقيمت مؤخراً في أمريكا، بمشاركة 251 شخصية أمنية حول العالم، وكلي فخر بتحقيق درجة الامتياز فيها.

أسرار

عالم الجريمة يحمل الكثير من الأسرار والقصص، التي تكون أقرب إلى الخيال، الأمر الذي دفع أهلي إلى البدء في تأليف كتاب عن مسرح الجريمة وكوالسيها، بإشراف العقيد عادل السميطي مساعد المدير لشؤون مجالس التأديب.

شخصيات مؤثرة

وحول الشخصيات التي تأثر بها واستفاد من خبراتها، أكد أن اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، مدرسة جنائية ليس لها نظير، وقال: أوجّه الشكر والتقدير للواء أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ولنائبه العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، وللعقيد أحمد حميد المري مدير إدارة مسرح الجريمة، والنقيب محمد عبد العزيز الخلوفي رئيس قسم إعادة بناء مسرح الجريمة، والدكتور خبير أول فؤاد تربح مدير إدارة التدريب في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.