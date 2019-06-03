خطط أمنية ومرورية شاملة وحملات رقابية لعيد سعيد في الإمارات

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكملت المؤسسات في أنحاء دولة الإمارات جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال خطط أمنية ومرورية شاملة لتعزيز الأمن والأمان، كما نفذت البلديات حملات تستهدف المسالخ وصالونات الحلاقة والتجميل، وذلك حفاظاً على السلامة العامة لأفراد الجمهور، ناهيك عن قيام بعض المؤسسات بزيارات إلى المرضى، تزامناً مع الأيام السعيدة لرسم البهجة على وجوههم عبر تقديم بعض الهدايا على غرار حقيبة العيد، التي تحتوي على التمور والكتب والعود والسبحات وغيرها من الهدايا الرمزية.

تهنئة وتوعية

من جهتها تقدّمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى كل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

ودعا اللواء المري مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات، وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة صفو فرحة العيد.

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة.

مساندة

وفي سياق متصل قدم مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي، مجموعة من الهدايا المتنوعة بمثابة عيدية لضحايا الاتجار بالبشر، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

ويأتي تقديم العيدية إلى ضحايا الإتجار بالبشر ضمن المبادرة السنوية، التي يتبناها مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر، والتي تحمل شعار «عيدنا عيدكم»، وذلك بحضور الوكيل أول محمد حمد المخيني رئيس قسم العناية بضحايا الإتجار بالبشر بالوكالة في المركز.

تواصل

من ناحيتها تقدمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كل أنحاء الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الإدارة تحرص على تواصل النزلاء مع أهاليهم وذويهم في أوقات تناسب الجانبين، إضافة إلى تأمين الأجواء المناسبة لهم، بما يحقق الهدف المرجو منها وبما يتلاءم وبهجة عيد الفطر السعيد.

وأوضح أن الإدارة العامة حددت مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الفطر المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث.

تكثيف الدوريات

وأعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية ومرورية شاملة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الجمهور بهذه المناسبة، موضحاً أن الخطة تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار.

وذكر اللواء الشريفي أنه تم تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً خلال العطلة وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيراً إلى أن كل الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية وخصوصاً العاملة في الميدان، عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد حرص الأجهزة الشرطية على تقديم خدمات متميزة لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق روابطها مع الجمهور، مشيراً إلى أن برامج وخطط العمل المعتمدة على مدار الساعة وسرعة الاستجابة تحقق رؤية شرطة أبوظبي في التعامل مع مختلف البلاغات والمهام في أقصر وقت ممكن مع الاحتفاظ بمستوى الجودة العالية، الذي يترجم ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من آفاق متطورة من التحديث والتطوير المستمر التي تضمن تحقيق مجتمع أكثر أمناً.

444 مفتشاً جمركياً

من ناحيتها أعلنت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك العائدين من عمرة العشر الأواخر في رمضان.

ولتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين بما يحقق سعادتهم زادت جمارك دبي عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية خلال تلك الفترة إلى 444 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة من أصل 725 إجمالي عدد مفتشي الجمارك في إدارة عمليات المسافرين، كما تم تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «وضعت جمارك دبي خطة عمل لإجازة عيد الفطر واستقبال المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن، حيث اتخذت الدائرة العديد من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وشملت الإجراءات التنسيق مع مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، والإخطار المسبق في حالة وجود زيادة في أعداد المسافرين، بحيث يكون التنسيق مباشرة بين مناوبي الطيران، ومناوب التفتيش في كلٍ من مبنى المطار، كذلك التنسيق مع مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين بصيانة كل الأجهزة (أجهزة الكشف بالأشعة، الأحزمة)».

زيارة المرضى

بدورهم قام أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بزيارة مجموعة من المرضى من كبار المواطنين في «وحدة الخير» بمستشفى الرحبة ومعايدتهم، وذلك في أواخر الشهر الفضيل ومع اقتراب عيد الفطر، حيث أمضى الزوار وقتاً برفقة المرضى، وقدموا لهم حقيبة العيد التي تحتوي على التمور والكتب والعود والسبحات وغيرها من الهدايا الرمزية.

وجاءت الزيارة في إطار برنامج جائزة أبوظبي الذي يضم باقة من الفعاليات المجتمعية التي تمتد حتى نهاية العام الجاري وتسعى إلى تفعيل الأعمال الخيّرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

حملات صحية

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة نظمت حملة ضمن استعداداتها لعيد الفطر من خلال الرقابة الصحية على الصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية لزيادة الإقبال عليها خلال موسم العيد لضمان تطبيق أفضل الممارسات والحفاظ على الصحة العامة، ومن أهم المتطلبات الصحية بتلك المنشآت توفير آلية معتمدة لتنظيف وتطهير الأدوات والمعدات قبل وبعد الاستخدام باستخدام المطهرات المعتمدة والماء الساخن، وقد عممت الدائرة قائمة بالمطهرات المعتمدة للاستخدام بالصالونات ومراكز التجميل للالتزام بها، وسيتم تحرير مخالفات فورية على غير الملتزمة، وذلك لخطورة تلك المخالفة والتسبب في انتقال أمراض معدية بين الزبائن.

متطلبات الصحة

وذكر الحوسني أن الدائرة شددت على كل المنشآت بالإمارة بالالتزام بكل المتطلبات الصحية، التي تتضمن توفير مساحة كافية لتقديم الخدمة وعدم إضافة أي خدمات للمركز أو الصالون إلا بعد موافقة إدارة الصحة العامة لضمان توفر كل المتطلبات الصحية للنشاط المطلوب مثل إضافة الحمام الشرقي وخدمات العناية بالبشرة والجسم.

ولفت الحوسني إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في المنشآت حيث تعتمد كل الخدمات بتلك المراكز على الأيدي العاملة، حيث يتطلب أن يكون جميع العاملين بالمنشأة مدربين ولديهم خبرة في المجال والحصول على شهادات تدريب في حال استخدام أجهزة معتمدة في عمليات العناية بالمنشأة أو الجسم بعد الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المعنية.

كذلك مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة يجب أن تكون مسجلة ومعتمدة بالدولة وتوفر الشهادات بالمنشأة وقت التفتيش، مع الالتزام بظروف التخزين المناسبة قبل وبعد الفتح وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ومراجعة تواريخ الصلاحية بصورة دورية، ويتم التنويه على المنشآت بصورة مستمرة بضرورة إخطار الزبون بأي أضرار أو حساسية محتملة للمستحضر قبل الاستخدام لتجنب أي مشاكل صحية.

كما أكملت بلدية أم القيوين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال وضع الخطط لكل قطاعات البلدية، وتمثلت الخطط في تكثيف الرقابة على الصالونات الرجالية للحلاقة، وكذلك صالونات التجميل النسائية، بهدف التأكد من جودة الخدمة المقدمة للجمهور، كما تم التفتيش على المنشآت الغذائية والمطابخ الشعبية التي تعد الوجبات الرمضانية والعمل فيها عن طريق المناوبات، إضافة إلى التفتيش على الخيم الرمضانية والفنادق وتجهيز مقصب أم القيوين وزيادة فرق التفتيش على النظافة العامة في الإمارة، كما تم تنظيم حملات نظافة على الكورنيش وعلى ممشى البيت متوحد، وذلك بحسب ميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين، والتي أكدت أن الهدف من تلك الاستعدادات تأكيد الدور الرقابي لإدارة الصحة العامة والبيئة في ما يخدم كل شرائح المجتمع، وبما يتحقق معه الصحة والسلامة.

من جهته قال غانم علي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة إنه سوف يتم التفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية، للتأكد من الاشتراطات الصحية والبطاقات الصحية الخاصة بالعاملين، إضافة إلى المواد المستخدمة في الصالونات وصلاحيتها.

بدورها عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً لكل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة الشاملة المعنيين بإعداد خطة محكمة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي حددت بنحو الأسبوع عبر تنفيذ عدد من الإجراءات، بشأن قياس مؤشرات زمن وسرعة الاستجابة خلال الفترة المقبلة.



صيانة

أكدت دائرة بلدية عجمان أن المقصب المركزي مجهز بكل المستلزمات لاستقبال جموع المتعاملين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 12 صباحاً.

ويستقبل المقصب المركزي المتعاملين في أول أيام عيد الفطر المبارك من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً.كما تم إجراء صيانة احترازية لكل خطوط الذبح، والمعدات والأدوات المستخدمة بالمقصب وتجهيز المرافق التابعة له لضمان عمل المقصب بكامل طاقته الإنتاجية.