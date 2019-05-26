40 مليوناً لأطفال ونساء الروهينغا باليوم الثاني للحملة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

بلغت حصيلة حملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا في اليوم الثاني، أمس، 40 مليوناً و159 ألفاً و814 درهماً عبر البث التلفزيوني المباشر الموحد والمندوبين المنتشرين في مختلف إمارات الدولة والرسائل النصية والحسابات البنكية.

وتستهدف الحملة رفع المعاناة عن نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغا 80% منهم من النساء والأطفال وكبار السن وتستمر لمدة أسبوعين وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، وتستهدف دعم ومساندة اللاجئين الروهينغا وتوفير سبل الحياة وتحسين أوضاعهم وتوفير الماء والصحة والتعليم.

إقبال كبير

وشهدت مواقع التبرعات في مراكز التجارية للتسوق إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الجنسيات والديانات، وتستقبل مراكز الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية والإنسانية المختلفة في مختلف أنحاء الدولة التبرعات العينية والمواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى التبرعات النقدية لشراء احتياجات اللاجئين في أسرع وقت من أسواق بنغلاديش.

وتبرع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، بمبلغ 3 ملايين درهم، فيما تبرعت مؤسسة دبي العطاء بـ 3 ملايين و670 ألفاً، ومؤسسة نور دبي بمليوني درهم، وحمد بن سهيل الخيلي بـ500 ألف درهم.