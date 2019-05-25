احتفال حاشد بيوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: عجمان ــ الفجيرة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» سطّر منجزات ومآثر كثيرة يحتفي بها العالم والإنسانية جمعاء إلى يومنا هذا، وستظل ذكراه واسمه محفوراً في قلوب وعقول تلك الشعوب لما قدمه من أعمال إنسانية، وشدد على أن جهوده ومبادراته وأفعاله الخيّرة تعد ثوابت تعزز مكانة وسياسة الدولة داخلياً وخارجياً بوصفها عنواناً بارزاً ومعبراً عن العطاء الإنساني.

كما أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة لاستعادة تجربة مليئة بالعبر تتجاوز كونها محطة تأسيس بارزة في تاريخ الإمارات لتكون نهج عمل في بناء الدول.

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