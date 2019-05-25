مروان المعلا: مكانة زايد محفورة في وجدان وقلب كل إماراتي

المصدر: أم القيوين - البيان

أكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، مكانة القائد والوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المحفورة في وجدان وقلب كل مواطن إماراتي ينبض قلبه بحب وإخلاص لقائد مسيرة شعب، وزعيم أمة وباني نهضة وطن كبير اسمه الإمارات، تطلٌ علينا اليوم ذكرى عزيزة وغالية في قلوب كل أبناء دولة الإمارات، 19 من رمضان الذي يصادف يوم زايد للعمل الإنساني، لنجدد فيه الولاء والانتماء للوطن والأرض الطيبة التي أنجبت قادة أخلصوا لوطنهم وتفانوا في خدمته والتضحية من أجله.

وأضاف: إننا اليوم ونحن نعيش على أرض وطن زايد الخير في عام التسامح، ونستذكر القيم الوطنية النبيلة التي غرسها قائد شعب في نفوس أبناء وطنه، قيماً وطنية وإرثاً حضارياً وإنسانياً وأخلاقياً يحمل في طياته عراقة الوطن وأمجاد تاريخ تليد.