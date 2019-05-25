«منطاد الإمارات»: يوم زايد للعمل الإنساني يجسّد تجربة الدولة في نهج التسامح

المصدر: الشارقة - وام

أكد الكابتن حسن ناصر المنصوري الأمين العام لمنطاد الإمارات أن احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني يجسّد تجربة الدولة في نهج التسامح والتراحم بين الشعوب ومساندة الإمارات لدول وشعوب العالم جعلت من إنسانية الإنسان جسراً للتواصل والتراحم بين الشعوب والأمم.

وقال إن يوم زايد للعمل الإنساني هو ذكرى انطلاقة منطاد «لن ينساك العالم يا زايد»، والتي تمخض عنه إطلاق أول منطاد وأول فريق عربي للطيران بالمنطاد يهدف إلى نشر وتخليد ذكرى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي حقق من خلالها الفريق نجاحاً كبيراً بفضل الدعم والرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائه الذين عاهدوا على الاستمرار في عطائهم لخدمة الوطن وقيادته وتخليد ذكرى مؤسس هذه الدولة في مد يد العون والتسامح والعمل لما فيه خدمة الأمة العربية والإسلامية والعالم عامة محلقاً في أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والدول العربية والأفريقية.

وأضاف إن خطط العمل مستمرة في الطيران المحلي والدولي الخاص بمنطاد «لن ينساك العالم يا زايد» وجميع مناطيد قيادتنا الرشيدة، من خلال المشاركات المحلية والدولية.