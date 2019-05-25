«سقيا الإمارات».. عمل إنساني على خطى زايد

المصدر: دبي - البيان

يمثل العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً راسخاً في سياسة الحكومة الرشيدة، وتعد دولة الإمارات من أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنسانية، كما يعد تحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً من أهم الأهداف الأساسية لسياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات.

وتشكل مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، رافداً مهماً لجهود الدولة في مجال العمل الإنساني، تؤكد أن نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد العمل الإنساني، ما زال مستمراً، وعلى دربه تواصل القيادة الرشيدة جهودها في خدمة الإنسانية. وتواصل «سقيا الإمارات» جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشروعات سقيا الإمارات حتى نهاية 2018، أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.

أسلوب حياة

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: «رسّخ المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مبادئ العمل الإنساني في دولة الإمارات كأسلوب حياة وسلوك حضاري وقيمة متجذرة في صلب الثقافة المجتمعية والمؤسسية، وبات العمل الخيري والإنساني في الدولة عملاً مؤسسياً يعتمد على خطط وبرامج عمل ومنظومة عطاء متكاملة.

ويكتسب احتفالنا بيوم زايد للعمل الإنساني أهمية خاصة خلال «عام التسامح»، الذي يعد امتداداً لعام زايد 2018، كونه يحمل القيم التي رسّخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم ليخفف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه، وهي المبادئ التي تسير عليها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعكس جميع مبادرات وبرامج «سقيا الإمارات» في مجالات العمل الإنساني والمجتمعي والتطوعي القيم والمبادئ السامية التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات».

ويرى محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات» أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد أحد أهم المحطات المهمة في الأجندة السنوية لدولة الإمارات.

وأضاف: «في هذا اليوم مناسبة نستذكر مآثر وإنجازات رائد العمل الإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته النوعية في تحسين حياة الملايين حول العالم، حتى اقترن اسم زايد بالخير والعطاء تقديراً لإنجازاته وما قدمه للبشرية جمعاء».

تأسيس

في مارس 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2015، بإنشاء «مؤسسة سُقيا الإمارات» كمؤسسة عامة لا تهدف للربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية. وحدد القانون أهداف مؤسسة «سقيا الإمارات» وتشمل تعزيز مكانة الدولة عالمياً في انتهاج المبادرات والمساعدات الإنسانية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة.