خليفة بن محمد: زايد أسس الإمارات على مبادئ الإنسانية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس جمعية واجب التطوعية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس الإمارات على مبادئ الإنسانية والعطاء وقيم المحبة والتسامح لتكون وطناً للجميع ينعمون تحت سمائه بالخير والسعادة.

وقال في كلمته - بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام - إننا نحتفي اليوم بمناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً نستذكر خلالها رمز العطاء والخير والتسامح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من الإمارات بفضل رؤيته الثاقبة وحكمته منارة للتسامح والتراحم ومساعدة المستضعفين حول العالم. وأضاف أن دولة الإمارات تسير على نهج الوالد المؤسس لترسخ معاني العطاء والإنسانية حتى أصبحت واحدة من أبرز الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.. وهو ما تسعى إليه جمعية واجب التطوعية التي اتخذت من الإنسانية رسالة وطنية لخدمة الإنسان ودعمه وتوفير سبل العيش الكريم له في أي مكان حول العالم.