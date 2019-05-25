هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: المناسبة تكرّس المحبة والتسامح

المصدر: أبوظبي - وام

قال المهندس حمد علي الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاعتزاز والفخر بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة الإمارات على قيم الخير والمحبة والعمل الإنساني الذي ركيزته الأولى ومحوره الأساس الإنسان.

وأضاف: إن مواصلة القيادة الرشيدة للدولة على نهج الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، عزز من جهود دولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني، وهو نهج نسير عليه ونفخر به في مختلف مجالات حياتنا استناداً إلى موروثنا الحضاري وقيمنا الإماراتية الأصيلة التي كرسها نهج الوالد المؤسس حتى بتنا نحتل المرتبة الأولى عالمياً في مختلف المجالات.

وأكد أن الجهود التي تبذلها الإمارات في مجال العمل الإنساني هي جزء أساسي من رسالتها الحضارية والإنسانية وتكرس قيم التآخي والخير والمحبة والتسامح ودعم كل من يحتاج للمساعدة.