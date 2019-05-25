إطلاق مبادرة «منّا لكم» لدعم الأسر المتعففة

المصدر: عجمان - البيان

أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مبادرة «منّا لكم»، التي تأتي بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وهيئة الأعمال الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وتستهدف توفير الاحتياجات الرئيسية، من الأدوات الكهربائية والمنزلية لــ 67 أسرة متعففة في عجمان، من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الوزارة، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام.

حضر الإطلاق الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأعمال الخيرية والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط.

وأبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي إعجابه بفكرة المبادرة التي تلبي الاحتياجات المادية للأسر وتعزز الإحساس المعنوي بمزيد من السعادة والسرور لدى أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية تلمّس احتياجات المواطنين والوصول إلى متطلباتهم والمبادرة الدائمة بتوفيرها، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تدعم العطاء بلا حدود، وتحرص على توفير أفضل سبل العيش لكافة أبناء الوطن.

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن كافة الجهات والمؤسسات في الدولة تكثف جهودها وتتعاون فيما بينها بشكل دائم ودؤوب لمساعدة شرائح المجتمع التي بأمس الحاجة لمد يد المساعدة.

وأكد على أهمية دعم كافة المبادرات النوعية التي تحقق الأهداف المنشودة وترتقي بمستوى معيشة الأسر المتعففة، موضحاً أن والدنا المؤسس زايد (رحمه الله) أرسى مبادئ الخير والمسؤولية المجتمعية في نفوس الجميع لنكون اليوم أسعد شعوب العالم.

مبادرات إنسانية

من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حرص حكومتنا الرشيدة والذي تترجمه على أرض الواقع وزارة تنمية المجتمع بجهودها ومبادراتها التنموية، من خلال القيام بدراسة احتياجات الأسر والفئات المجتمعية المختلفة بصفة مستمرة، والوصول إلى الأسر المتعففة وبحث متطلباتها والعمل على توفيرها بشتى السبل وبالسرعة الممكنة، بما يُدخل السعادة والسرور إلى البيوت، ويدعم الاستقرار الأسري على مستوى المجتمع.

وأشارت معاليها إلى أهمية المبادرات الإنسانية التي تتيح تقديم المزيد من المساعدات والخيارات السعيدة للأسر المتعففة، ولا سيما خلال الشهر الفضيل، مشيدة معاليها بالشراكة والتكامل الحكومي القائم بين حكومة عجمان ووزارة تنمية المجتمع، بتشجيع من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وحرص سموهما على الارتقاء بالعمل التشاركي تعزيزاً لجهود التنمية المستدامة، ووصولاً إلى كافة فئات المجتمع.

وتطرقت معاليها إلى التعاون المستمر بين وزارة تنمية المجتمع ودوائر ومؤسسات عجمان المختلفة في مجالي التنمية والرعاية للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، لافتة معاليها إلى مبادرة «نوصلكم» التي تستهدف كبار المواطنين في إمارة عجمان، ومبادرة «تجهيز بيوت الصم في عجمان»، ومبادرة تشغيل وتدريب أصحاب الهمم، وسواها من المبادرات النوعية المتميزة.