رأس الخيمة تحتفي بيوم العمل الإنساني بإفطار لـ 3500 صائم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

احتفت حكومة رأس الخيمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني وتفاعلاً مع عام التسامح 2019، بتنظيم أكبر إفطار جماعي بشعار «إفطار التسامح» لأكثر من 3500 صائم، تحت رعاية الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وبحضور المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وعدد من رؤساء ومديري الجهات العاملة برأس الخيمة، في صالة الكورنيش للأفراح.

ونظّم الفريق الموحد في حكومة رأس الخيمة الذي يضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبإشراف دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة لعام التسامح، ورعاية برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، ودائرة النيابة العامة، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية، ورجل الأعمال فهد الشيراوي، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي أن هذه الفعالية تأتي تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل عام التسامح مناسبة وطنية لإدخال السعادة والبسمة على أفراد المجتمع الإماراتي وتعميم مبدأ الشراكة المجتمعية، في يوم زايد للعمل الإنساني لتعزيز معاني العطاء والبذل الذي تسعى الإمارات إلى تعميقه، من خلال العمل الخيري والإنساني الذي رسخه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأشار إلى أن المبادرة هي فعالية سنوية تحرص حكومة رأس الخيمة على تنظيمها كأكبر مأدبة إفطار من نوعها على مستوى الإمارة، لاستقبال أكثر من 3500 صائم من موظفي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وفئات المستخدمين والعمال ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات والتي حققته أهدافها بإسعاد أفراد المجتمع على مأدبة واحدة، بالإضافة لتقديم الهدايا الرمزية.

شركاء

وأكد المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن مشاركة دائرة النيابة العامة في هذه المبادرة الوطنية السنوية انطلاقاً من مسؤولية الدائرة المجتمعية، والإسهام الفعّال في تعميق الوعي بالعمل الإنساني وتكريسه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتأكيد على التمسك بقيم ونهج الخير والعطاء الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي تعبر عن أصالة قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

وأشار إلى أن يوم العمل الإنساني يمثل مبادرة وطنية لتقديم بصمة إيجابية في المجتمع الإماراتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بتنفيذ المبادرات التي تخدم الأهداف الإنسانية وتنسجم مع روح عام التسامح.

وأكد رجل الأعمال فهد الشيراوي أن المبادرة هي جزء من رد الجميل لدولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة التي تحرص على إدخال السعادة والفرحة على نفوس كل من يعيش على أرض دولة الإمارات الطيبة من مواطنين ومقيمين ضمن البيت الواحد،

وقالت نورا سالم الشحي، نائب المدير العام لدائرة الموارد البشرية بالإنابة في رأس الخيمة، إن تنظيم المبادرة تأتي بمشاركة 15 جهة حكومية وخاصة، ومشاركة 70 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمواطنات، بالإضافة لعمال المطاعم في صالات أفراح رجل الأعمال فهد الشيراوي لتجهيز 4000 وجبة إفطار صائم بينهم 3500 وجبة للصائمين ضمن الإفطار الجماعي، وتخصيص 500 وجبة إضافية لتوزيعها على المركبات والأهالي خلال موعد الإفطار.