«محاكم رأس الخيمة» تكرّم أصحاب البصمات الإنسانية

المصدر: رأس الخيمة - وام

كرمت دائرة محاكم رأس الخيمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني أصحاب البصمات الإنسانية من موظفيها.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن مبادرة تكريم أصحاب البصمات الإنسانية إحدى مبادرات وفعاليات المحاكم في يوم زايد للعمل الإنساني وضمن مناشطها في شهر رمضان المبارك والتي تأتي تقديراً للجهود الإنسانية لموظفي الدائرة ولأعمالهم التطوعية في البذل والعطاء من أجل مجتمعهم ووطنهم ممن كانت لهم بصمة واضحة في مجال العمل التطوعي وكان لهم دور بارز في خدمة المجتمع حيث يجسد ذلك قيم وفكر الشيخ زايد رحمه الله في العطاء وإبراز الإرث الإنساني الخالد له.

وقال إن دائرة المحاكم تحرص بشكل دائم على ترسيخ ثقافة التطوع ونشرها بين الموظفين وتعزيز ذلك من خلال البرامج والأنشطة التي تنظمها لإشراكهم بها والتطوع مع الجهات الحكومية والمؤسسات من خلال المشاركة في المبادرات الإنسانية مما له دور كبير في تعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع وزيادة البذل والعطاء.