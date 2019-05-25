«الاتحاد النسائي»: مسيرة زايد تجسيد لحياة زعيم عربي وقائد استثنائي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسد حياة زعيم عربي وقائد استثنائي حمل هم الأمة، وحقق آمال شعب دولة الإمارات في التقدم في كافة الميادين.

وقالت في تصريح لها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام: إن ذكرى زايد ستظل خالدة في قلوب ووجدان شعب الإمارات والشعوب العربية يستمد منها أبناء الوطن أسمى معاني الوفاء والإخلاص للوطن والحب والعطاء للإنسانية جمعاء.

وأضافت: «مواقف زايد الخير تجاه العروبة والعالم أجمع سجلها التاريخ بحروف من ذهب وستظل شاهدة على حكمة زعيم عربي امتدت أياديه البيضاء للإنسانية جمعاء دون تفريق على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية فلا تكاد تخلو دولة من دول العالم إلا وتجد فيها بصمة زايد الخير، حيث قدم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين على أرضها أو أقام المشاريع التنموية في دول عدة لصالح شعوبها».

وقالت «لم يكن زايد الخير في رؤيته الحكيمة لبناء الوطن والمواطن داعماً قوياً للمرأة فحسب بل كان نصيراً لها، وكان يؤمن أن المرأة هي نصف المجتمع وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها، وأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع والتنمية أمر أساسي ومهم، ولذلك فقد وجدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) إلى جانبه تدعم منهجه في إفساح المجال للمرأة الإماراتية لتأخذ دورها في تنمية البلاد».

دعم

وأوضحت أن المرأة الإماراتية نالت حظاً وفيراً من القيادة الرشيدة للدولة التي سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بأن قدم لها كل الدعم في كل المجالات العلمية والعملية، وأصبحت المرأة الآن تحتل مناصب رفيعة في الدولة، وتقف إلى جانب أخيها الرجل في بناء الدولة وتنمية الوطن بكل ما يحتاجه من كفاءات وطنية أكاديمية ومهنية واحتلت المرأة كل قطاعات العمل في ج ميع المواقع والمناصب التي أثبتت فيها جدارتها وقدراتها على العمل والإبداع.

وأكدت مديرة الاتحاد النسائي العام أن الاتحاد لم يأل جهداً في رعاية المرأة الإماراتية وتوعيتها وتشجيعها على العمل في كل المجالات، والمشاركة في تفعيل المبادرات الإنسانية للمرأة وفق منهج القيادة الرشيدة.

المير الرمضاني

نظم الاتحاد النسائي هذا العام مبادرة إنسانية بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة وبعض المستخدمين من الفئة العاملة بالاتحاد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية في الدولة، وقدم هذه المساعدات مصرف الإمارات الإسلامي ومؤسسة تراحم الخيرية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي على إحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال المشاركة في العمل الإنساني، وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء في دولة الإمارات.