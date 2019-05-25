«مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة»: «يوم زايد» مناسبة عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي أن يوم زايد للعمل الإنساني ليس مناسبة وطنية فحسب ولكنه مناسبة عالمية أيضاً كون منهجه الإنساني انتشر إلى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساعدات والمشاريع التنموية التي قدمها إلى الشعوب والدول الأخرى.

وقالت في تصريح لها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثمن منهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي تخطت أعماله الإنسانية حدود الإمارات واهتم بالشعوب المحتاجة حيث وصل العطاء الإماراتي إلى كثير منهم في دول أخرى ممن تعرضوا إلى اللجوء والحاجة نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية وخاصة النساء والأطفال منهم.

مبادرات

وأشارت إلى أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الإنسانية تخطت دولة الإمارات فقد أقام برنامج الشيخة فاطمة للتطوع العديد من المستشفيات والعيادات الطبية في دول كثيرة في آسيا وأفريقيا وقدم العلاج المجاني لعشرات الآلاف من المرضى المحتاجين في هذه الدول.

وأضافت المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن ما قدمته دولة الإمارات للمرأة الإماراتية والعالمية مشهود لها من المنظمة الدولية فالإمارات متواجدة في المؤتمرات والاجتماعات التي تقدم من خلالها المساعدات وهذا ما حث عليه ميثاق الأمم المتحدة في ضرورة مشاركة جميع الدول في الأعمال الإنسانية التي يحتاجها اللاجئون الذين يضطرون للخروج من بيوتهم جراء الكوارث والحروب.

وقالت: إن النهج الإنساني لدولة الإمارات الذي أرساه الشيخ زايد سارت القيادة الرشيدة عليه وكان آخر ما قامت به الدولة تجاه المرأة تنفيذ برنامج تدريبي لمجموعة من النساء العربيات للقيام بمهام حفظ الأمن والسلام وقد حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً أشاد فيه العديد من كبار المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأضافت: إن مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي يحقق نجاحاً مستمراً في عمله نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه من قيادة الدولة ومؤسساتها ومن سمو «أم الإمارات» الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تعد نصيراً وداعماً للمرأة في كل مكان.