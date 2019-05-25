«الاتحاد للطيران» تقدم هدايا العيد للأطفال اليتامى

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مجموعة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إقامة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية احتفالاً بيوم زايد للعمل الإنساني الذي صادف يوم 24 مايو هذا العام، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، نظمت الاتحاد للطيران جملة من الأنشطة بهدف توزيع الوجبات الغذائية ودعم الأنشطة الإنسانية وتقديم هدايا العيد، الأمر الذي يعكس اهتمامها بروح المشاركة والعطاء خلال شهر رمضان الفضيل وبالتزامن مع عام التسامح. وتمتد هذه الأنشطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وبما يؤكد التزامها تجاه دعم الفئات الأقل حظاً حول العالم.

مبادرات

وقال خالد غيث المحيربي، الرئيس الشرفي لبرنامج المسؤولية الاجتماعية، مجموعة الاتحاد للطيران: «يسرنا أن نحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني هذا العام عبر تنظيم مجموعة من المبادرات المحلية والعالمية في الأسواق التي نعمل بها. وتنسجم هذه المبادرات مع التزامنا تجاه إبراز صورة العاصمة أبوظبي كوجهة للخير والعطاء، ورسمة البسمة على وجوه الجميع، ولا سيما الأفراد المحتاجين والفئات الأقل حظاً».

وأضاف: «يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى شركائنا طويلي الأمد، مكتب سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديراً لدعهما المستمر لتنفيذ هذه المبادرات الخيرية».

وتبرعت الشركة أيضاً بنحو 12 ألف وجبة غذائية للعمال في مصفح على مدار شهر رمضان، فضلاً عن توزيع هدايا العيد على خمسة آلاف عامل في سكن العمال التابع لكامبكو في أبوظبي، وذلك إلى جانب تبرعها بقطع أثاث للأسر المحتاجة في المناطق الشمالية والغربية من الدولة.

كما قامت الشركة بإهداء ملابس إحرام وحقيبة المستلزمات على متن الطائرة على ألف معتمر، وذلك بالتعاون مع برنامج حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي الهند، قامت الاتحاد للطيران بالتبرع بمواد غذائية مجففة لحوالي 1200 عائلة و600 طفل يتيم، بما أسهم في رسم البسمة على وجه المحتاجين في مناطق متنوعة بالهند، وتعزيز بصمتها الإنسانية في واحد من الأسواق الرئيسية التي تعمل بها.

يذكر أن الاتحاد للطيران تتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية للاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني والذي يتم الاحتفال به في 19 رمضان هجرياً من كل عام.