ولي عهد عجمان: الشيخ زايد قدوة ومثال للعمل الإنساني

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» فرصة لاستذكار الأعمال الجليلة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي كان قدوة ومثالاً للعمل الإنساني على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار سموه في كلمة له بهذه المناسبة إلى بصمات الشيخ زايد في العمل الإنساني ومبادراته الخيرية التي عمت الشعوب والمجتمعات في مختلف بقاع الأرض ليرسي نهجاً سباقاً بين الأمم في إعلاء قيم التسامح التي تحتفل دولة الإمارات بها هذا العام وجعلتها معياراً أساسياً للعمل الإنساني البناء الذي يجمع ولا يفرق ويمد يد العون لكل محتاج دون تمييز.

ولفت سموه إلى أن اسم المغفور له الشيخ زايد سيبقى حاضراً بعطائه للإنسانية وتحمل اسمه «رحمه الله» مئات المشاريع العالمية التي استظل بخيرها الفقراء حول العالم.. مشيراً إلى أن اسم الشيخ زايد أصبح دالاً على المزيد من البذل والكثير من العطاء والخير المضاعف.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن قيادتنا الرشيدة تسير على خطى الأب المؤسس لتعزيز مفهوم العمل الإنساني من خلال ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية ما يُحدث تغييراً إيجابياً بين الشعوب، حيث رسخت الإمارات مكانتها مانحة للمساعدات الخارجية في العالم.