مسؤولــون: وزارة «اللا مسـتحـيــل» نظرة استشرافية لإنجازات مبهرة

المصدر: متابعة: أسامة أحمد ووائل نعيم ورامي عايش

أكد مسؤولون في دوائر حكومية بالدولة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، وزارة «اللا مستحيل»، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، هو ترجمة فعلية لتوجه القيادة الرشيدة في الدفع قدماً نحو العمل والتفاني فيه دون الالتفات إلى العقبات.

حيث يعد ذلك بمثابة الدفعة القوية لأن تتخطى الدوائر الحكومية والاتحادية العقبات للنهوض بالدولة إلى أعلى المراتب وفق أفضل الخدمات التي تقدمها دوائرها وهيئاتها، مشيدين بالمبادرة التي أطلقها سموه في عملية تجسيد لرؤية بعيدة الأمد أركانها الجد والنشاط وثمرتها الإنجاز إلى حدّ الإبهار.

إبهار

من جهته قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت تبهر العالم في خطواتها الريادية ومشاريعها الاستثنائية، مؤكداً أن إطلاق وزارة اللا مستحيل ترجمةٌ لرؤية قادة أعزاء وتطلعات شعبٍ عظيم، كما أنها نهجٌ جديد يستقي منه العالم دروساً عظيمةً في بناء الأوطان وإسعاد الشعوب.

وأضاف: «إن كلمة مستحيل محذوفةٌ من قاموس الإماراتيين، ذلك ما تؤكده الصحراء التي تحولت إلى مساحات خضراء واسعة، ذاك ما تراه في وطنٍ سبق بتطوره دولاً عمرها مئات السنين، في أبراجٍ تعانق عنان السماء فخراً، في طموح الشباب، في الفضاء الذي ينتظرهم ليعلن قصة الإماراتيين من بقعة لم يرها بشر».

وبارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي لقادة الإمارات وشعبها إطلاق هذه الوزارة، مؤكداً أن ثقة الإماراتيين كبيرة بالقائمين عليها، وبما ستخرج به من مشاريع رائدة على المستويين المحلي والعالمي، وبما ستقدمه من بناء مُلهم لأنظمة حكومية غير مسبوقة تختصر الوقت والجهد، وتحقق رؤية الدولة في إسعاد المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

منظومة متميزة

بدوره قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي تأسيس «وزارة اللا مستحيل» ضمن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد الفذ الذي لا يعرف المستحيل، فسموه هو من قال بأنه «ليس هناك شيء مستحيل، والمستحيل غير موجود في قاموسنا».

وأضاف: مما لا شك فيه أن الوزارة الجديدة من خلال مهامها في المرحلة الأولى والتي تشمل إدارة الخدمات الاستباقية، وإدارة المكافآت السلوكية، وإدارة اكتشاف المهارات، وإدارة منصة المشتريات الحكومية، ستكون منظومة حكومية متميزة تعمل بشكل استباقي يسابق الزمن لصناعة المستقبل وستقدم للعالم أجمع نموذجاً جديداً من الممارسات والخدمات الحكومية التي تسهم في تعزيز مكانة دولتنا الحبيبة لتكون في مصاف الدول الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، وتقديم الخدمات التي تستهدف رفاهية وسعادة الناس.

منهج مبتكر

من ناحيته قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة اللا مستحيل، تأكيد على تحدي الصعاب وانتهاج الأفضل دوماً، وتحقيق أفضل درجات التميز في الأداء الحكومي، وتسخير لجميع الجهود والطاقات لما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وأضاف «الحميدان»: إن وزارة اللا مستحيل تؤسس لمنهج جديد ومبتكر في الإدارة العامة، يبتعد عن الروتين والتقليدية، ويختصر الخطوات ويجتاز التعقيدات ويعمل على تعظيم الإنجازات، وتقديم مزيد من الخدمات النوعية للمواطنين والمقيمين.

وتابع الحميدان: «وضع سموه نصب عينيه الوصول إلى القمة، وتقديم أفضل الخدمات، والنهوض بالدولة والمجتمع إلى أعلى المراتب، ولطالما أكد سموه أن المستحيل ليس في قاموسنا وليس جزءاً من تفكيرنا، ولن يكون جزءاً من مستقبلنا، ووزارة اللا مستحيل التي أعلنها سموه اليوم هي ترسيخ عملي لهذه المبادئ والتطلعات».

وأشار إلى أن المشاريع التي ستعمل عليها وزارة اللا مستحيل هي مشاريع وطنية نوعية، يستفيد منها جميع أفراد المجتمع ويسعد بها، تتمثل بتقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل بدولة الإمارات.

فكر

وأكد طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، أن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكرٌ قيادي، يتفاعل مع الإنجاز، ويأخذ المتغيرات بالاعتبار، ويرتبط مباشرة بالواقع والممارسة اليومية، مضيفاً أن هذا الفكر أيضاً واقعي، ويتماهى في العمل ويتطور فيه.

وقال المنصوري: «إطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة منظومة العمل الجديدة التي تتضمن لأول مرة وزارة اللامستحيل، يستهدف الملفات الوطنية المهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل».

إنجازات فريدة

من جانبه قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نهلنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألا وجود للمستحيل في قاموس العمل الحكومي، لأنه يتلاشى من خلال الجهود المخلصة والجادة التي يبذلها كل شخص يشعر بالمسؤولية تجاه موطنه وازدهاره وتقدم أجياله.

وأضاف: عندما طبقنا هذا النهج واقعاً في عملياتنا التشغيلية، جاءت الثمار غنية بالإنجازات الفريدة التي تفوقنا فيها على غيرنا من شعوب العالم في كل قطاعاتنا. ليس هذا فحسب، بل يبدو المستقبل أكثر إشراقاً عندما نرى تضافر جهود قياداتنا والتخطيط المحكم لكل شؤون الدولة التي ترنو للمعالي وتتطلع لقهر المستحيل.



سلّم الإنجازات

بدورها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «قائمة ما صنّفه كثيرون حول العالم مستحيلاً أطول وأكبر مما رأوا أنه يمكنهم تحقيقه، ولكن قيادتنا رأت دوماً أننا لا نقف عند محددات الآخرين، بل نصنع منها نقطة انطلاق وخط بداية لما رأى آخرون أنه نهاية طريق لهم وهو ما تُمثله وزارة اللا مستحيل التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي دبي الذكية لمسنا عن قُرب العديد من نماذج رأى العالم أنها مستحيلة خاصة في مجال تطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها الكثير، ففاجأت الإمارات العالم بتحويل ما رأوه مستحيلاً لاستراتيجيات حيّز التطبيق ولها العديد من البرامج المطبقة حكومياً الآن».



استشراف

من جهته، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «لطالما عوّدَنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاق المبادرات الفريدة التي تعكس رؤية سموه التي ترى المستقبل واضحاً، ولا تستشرف المستقبل فقط، بل تصنعه».

وأضاف: «يأتي إطلاق «وزارة اللا مستحيل»، ليؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي باتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تطوير الحلول المبتكرة والمبادرات الرائدة حتى اختفت كلمة «المستحيل» من قاموسنا، وأصبح شبابنا يبحث عن التحديات ليواجهها، وبات وصول الشباب الإماراتي إلى الفضاء واقعاً ملموساً».

تطلعات

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق «وزارة اللا مستحيل»، التي تعد وزارة فريدة من نوعها بعد وزارتي السعادة والتسامح، هو تأكيد على تطلعات القيادة الرشيدة إلى بناء مجتمع متفرد لا يعرف ولا توجد في قاموسه كلمة «المستحيل».

ويعد خطوة مهمة تجاه تحقيق رؤية سموه في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة منارة تفتح آفاقاً رحبة لرسم ملامح المستقبل، وصنع الأمل، وتحقيق إنجازات حضارية تخدم بها البشرية، فعندما يكون هناك طموح وأهداف وتحفيز ومتابعة ودعم، تتوالد الأفكار، وتختفي العراقيل في سبيل تحقيق طموحات كبيرة».

عهد التميّز

من ناحيته قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استحداث «وزارة اللا مستحيل»، يرسخ سموه عهداً جديداً من التميز في الأداء الحكومي، وحفز الكوادر على الابتعاد عن الأنماط التقليدية، في إطار منظومة عمل جديدة تتبناها الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: بهذه الطريقة يخاطب صاحب السمو العالم ليؤكد أن الإمارات برؤية قيادتها وتفاني شعبها قادرة على تقديم نماذج غير مسبوقة وأساليب غير مطروقة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات فريدة من نوعها للمتعاملين.

أفكار إبداعية

بدوره قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان: إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة متفردة استثنائية تستشرف المستقبل لتحقيق سعادة الإنسان في دولتنا الحبيبة، واستحداث وزارة اللا مستحيل أكبر دليل على تفرد وتميز دولتنا وقيادتنا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب رؤية فذة ومتميزة لا يقبل غير أن نكون في مصاف الدول المتقدمة والمتميزة بحكومة طموحة مجتهدة لا تعرف المستحيل، وتعتبر كل ما تواجهه هو تحدٍ بإمكان الجميع التغلب عليه بالإصرار والعزيمة.