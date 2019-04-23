مسؤولـون: المتابعة المباشرة للقيادة تـحفّز التطوير المستمر للأداء الحكومي

المصدر: ■ متابعة - قسم المحليات

أكد مسؤولون أن القيادة الرشيدة تعمل باستمرار على تحقيق السعادة والرفاهية في الإمارات من خلال الحرص على تعزيز تنافسية الدولة في جميع المجالات، وأن بيئة الابتكار في الخدمات تعزز سعادة المتعاملين، وأشاروا إلى أن الدولة وفّرت كل سبل نجاح العمل الإداري والخدمي ومنحت الصلاحيات للمديرين لقيادة فرق العمل لترجمة الأفكار على أرض الواقع.

وأوضحت مريم العري المدير التنفيذي للسعادة في وزارة تطوير البنية التحتية، أن خدمة العملاء هي مهمة دائمة التطور والتغير بحسب الحاجات الجديدة التي يبحث عنها أي مجتمع بهدف تقدمه وريادته، فضلاً عن أنها مرتبطة كذلك بالاستفادة من التطورات التكنولوجية التي أصبحت ذات تأثير مباشر على جودة الخدمات التي يتلقونها.

وأضافت أن أي مسؤول حكومي مطلوب منه أن يكون بوصلة عمل إيجابية لموظفيه وقدوة لهم في التواصل المباشر مع العملاء، والتعرف على احتياجاتهم مباشرة، والعمل على تذليل أي معوقات قدر الإمكان، مبينة أنه من الممكن رفع الأمر لتطوير خدمة ما، بهدف محاولة تذليل أي عقبات للمراجعين إذا كانت تستدعي التدخل لحلها، وأن هذا هو إحدى الطرق لخدمة المجتمع بحسب المكان الموجود فيه كل مسؤول.

وقالت إن وزارة تطوير البنية التحتية أطلقت العديد من المبادرات التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة، وانطلاقاً من استراتيجية الوزارة التي ركزت على محور إسعاد الموظفين والمتعاملين ومجتمع الإمارات من خلال إطلاق مبادرات نوعية مرتبطة باهتماماتهم، فضلاً عن تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في العمل بين موظفيها.

تطوير

وقال العميد عبد العزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، إنه يتوجب الإسراع في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الخدمات في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية، للوصول إلى طموح القيادة الرشيدة في بلوغ المركز الأول في جميع الخدمات للجمهور.

لافتاً إلى حرص واهتمام الحكومة في الرقي بالخدمات المقدمة للمتعاملين والتوجه نحو الخدمات الإلكترونية والذكية والعمل على وصول الخدمة إلى موقع الجمهور والانتهاء من الروتين واختصار الإجراءات في تقديم الخدمات، لكسب وقت المراجعين ونيل رضا الجميع.

رقابة

من جانبه، أشار حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، إلى طموح وتطلعات القيادة الرشيدة في الدولة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، وأن هذا الأمر بحاجة إلى متابعة وتقييم مستمرين للوصول للغايات المطلوبة، ولفت إلى ضرورة متابعة المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية لخطط وبرامج في مجال تطوير الخدمات وراحة الجمهور وبذل قصارى الجهد من كل الموظفين لمواكبة تطلعات الحكومة في مجال تطوير الخدمات والوصول بها إلى نظام خدمات النجوم.

وأكد أن مستوى الخدمات المتميزة الذي وصلت إليه دولة الإمارات يتطلب مضاعفة الجهود من جميع المسؤولين للحفاظ على المستوى نفسه وتطويره بصورة مستمرة للوصول للمركز الأول في مجالات التنافسية العالمية، لا سيما أن الدولة وفّرت كل السبل لإنجاح العمل الإداري والخدمي ومنحت الصلاحيات للمديرين لقيادة فرق العمل لترجمة الأفكار على أرض الواقع.

حرص

من جانبه، أشار وليد الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان، إلى اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعته الدائمة من أجل تطوير جميع الخدمات في الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة وقيامه بزيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على سير العمل في الدولاب الحكومي، كما أن اعتماده لنهج الشفافية ونظام المتسوق السري حافز لكل المسؤولين لتطوير الخدمات ومتابعتها بصورة دائمة للوصول للتميّز.

كما يتوجب على المسؤولين في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية مراجعة أداء العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للجمهور من حيث السهولة وراحة المتعاملين وعدم تأخير إنجاز المعاملات.

متطلبات

وأكد منصور بن سلطان الخرجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن مركز خدمة المتعاملين بالدائرة يعد مركزاً ذا 4 نجوم، وتم تزويده بـ 4 شاشات ذكية لخدمة المتعاملين لتوفير الوقت وعدم هدره، مبيناً عليها كل المتطلبات التي يحتاجها العميل من حيث دفع الرسوم وقيمتها حسب النشاط الذي يود أن يمارسه، كما أن كل خدمات الدائرة متاحة على الهواتف الذكية، إضافة إلى أنها تحرص على توفير الراحة وتسهيل وتسريع إجراءات المراجعين لاستخراج التراخيص الجديدة وتجديد المنتهية واستخراج تصاريح الحملات الترويجية وتصاريح عرض البضائع .

وكذلك استخراج التصاريح المؤقتة. وأضاف أنه منذ إطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، للحكومة الذكية سارعت كل الوزارات والهيئات إلى العمل على تطبيقها حتى أضحت كل المعاملات يتم تطبيقها عبر الهاتف النقال (الخدمة الذكية).

لافتاً إلى أن وجود المتسوق السري يكشف النواحي السلبية لدى كل الجهات التي لم تضع تصوراً شاملا لإدارة أعمالها بصورة تحقق رغبات المتعاملين وتلبي متطلباتهم في زمن محدد، فيكشف السلبيات حتى يتم معالجتها، والإيجابيات حتى يتم تعزيزها.

فريق واحد

بدوره، أكد عبد الله بو عصيبة مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين، أن خدمة سعادة المتعاملين بالمركز، الذي حصل على 4 نجوم، تقدم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين من لحظة دخولهم، فيتم إنهاء معاملاتهم في أقل وقت ممكن، كما أن فريق السعادة بالمركز يعمل بروح الفريق الواحد، لأن العمل بروح الفريق الواحد أفضل بكثير من الجهود المبعثرة التي لا تؤتي ثماراً أو تصنع مردوداً محفزاً.

خدمات رائدة

وأوضح سالم العامري مدير هيئة الهلال الأحمر فرع العين، أن هدف القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هو إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن «المتسوق السري» يحفز إلى تقديم خدمات متطورة للمتعاملين في مختلف المواقع الخدمية، إضافة إلى زيادة الوعي بثقافة خدمة العملاء.

وقال محمد معين آل علي، مدير المواصلات المدرسية فرع العين: تعزز الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حرص شتى الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة على تقديم خدمات نوعية ورائدة بحيث تستهدف المتعاملين، وتحقق رضاهم وسعادتهم.

وهذا في حد ذاته يعد الهدف الأسمى للعمل الحكومي، لذا يتحتم على المسؤولين في الجهات الحكومية ألا يقل مستوى الأداء في تفعيل الخدمات التي تستهدف المتعاملين وبشكل ابتكاري، في مقابل الحرص المستمر على تحسين وتطوير تلك الخدمات الحكومية وإطلاقها بكفاءة وجودة عالية.

وأكد أن وجود المتسوق السري يُعد حافزاً للموظفين في تقديم أداء أكثر تميزاً.

إسعاد المواطن

من جهته، أشار خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، إلى أن حكومة الإمارات ودبي على وجه الخصوص تعمل ليل نهار على إسعاد المواطن وتوفير حاجاته الأساسية، وتحقيق الأمن له، وقد تميزت الحكومة بتحقيقها الأهداف المرجوة وبمستويات عالية وغير مسبوقة، فالإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعلت خدمة الإنسان أولوية قصوى، بل هو الهدف ومحور التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وأضاف: نتطلع دوماً في الإمارات أن تكون من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021، مشيراً إلى أن الإمارات دولة مستقبل، ولا يستقيم معها التراخي ولا الكسل، وأن على كل مسؤول أن يحقق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وأن ينظر دوماً للمستقبل بالتطلع المبكر للفرص والتحديات وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كل المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة، وتحقيق استراتيجية المستقبل الجديدة.

شفافية

وأكدت منى صقر المطروشى مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية، أن المتسوق السري لرصد الخدمات الحكومية المقدمة فكرة «رائدة»، وتستحق الثناء والتقدير، كونها تهدف بالدرجة الأولى لتطوير كفاءة المؤسسات بصورة عامة، لافتة إلى أن مصداقية وقدرة المتسوق السري على رصد الواقع في أي جهة أمر مهم للغاية كون ذلك يشكل نقطة تحول وتغيير نحو الأفضل.

وذكرت أن عرض نتائج الزيارات للمتسوق السري تعكس شفافية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وارتباطها المباشر مع أبنائها، بغية التغيير نحو الأفضل بحيث تكون الإمارات سباقة وتحتل المركز الأول، وثمّنت المطروشي هذا النهج المنفتح الواعي الذي يضع كل فرد منا في موقع المسؤولية والمساءلة، وقالت إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ستظل نموذجاً يحتذى في الشفافية والعمل لرفاهية ورفعة أبناء الوطن.