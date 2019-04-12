دائرة القضاء في أبوظبي توعّي بمخاطر برامج التواصل الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة بعنوان «برامج التواصل الاجتماعي وآثارها على الأسرة»، وذلك ضمن مبادرة «مجالسنا» التي تبنتها الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بنشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع. وفي إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة بترسيخ المعرفة القانونية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت في مجلس سهيل محمد بن شاهين المرر في مدينة خليفة في أبوظبي، أهمية التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبارها خط الأمان الأول في حماية المجتمع من المخاطر المحتملة جراء استخدام هذه المواقع، وخاصة بالنسبة إلى فئة الأطفال والمراهقين، وهو ما يبرز ضرورة إلمام الآباء والأمهات ببرامج التواصل، وآليات الرقابة على أبنائهم لمتابعتهم خلال استخدامهم هذه المواقع، وعدم تركهم بمفردهم في عالم افتراضي واسع ومكتظ بعدد كبير من المخاطر المحتملة.

وتحدث في المحاضرة الدكتور سعيد الدرمكي الموجه الأسري بإدارة الحلول البديلة بدائرة القضاء بأبوظبي، موضحاً أن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة تنقسم إلى فئتين الأولى مخاطر عامة، وتتضمن الحد من التواصل المباشر بين أفراد الأسرة، ودخول أفرادها في عوالم افتراضية بعيداً عن التواصل الأسري. أما المخاطر الخاصة لمواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة، فهي تتضمن مخاطر بداية إنشاء الزواج، وعلاقة هذه المواقع بارتفاع نسب الطلاق، والجرائم الإلكترونية التي تحدث عبر هذه المواقع وتستهدف الأسرة.