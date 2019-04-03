الإمارات نموذج ناجح في الاستثمار بالصناعات الدوائية

المصدر: دبي - وام

استعرضت اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي تحديث لائحة التسجيل المركزي الدوائي وتحديث الدليل الخليجي لدراسة الثباتية والدليل الخليجي للتكافؤ الحيوي بما يتماشى مع دليلي «USADA WH» و«ICH» بالإضافة إلى تحديث دليل التغيرات.

وكلفت الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحديث دليل التكافؤ الحيوي كلاً من الإمارات وسلطنة عمان ودولة الكويت لتحديث دليل الثنائية مع مراعاة متطلبات «ICH» بالإضافة إلى دليل الأولوية في تسجيل المستحضرات «Guidance for Priority Review of Product Registration» .

والتي تضم اللقاحات وأدوية السرطان والأدوية الخليجية والمسجلة في دولتين مرجعيتين وما يراه مدير التسجيل المركزي من ضرورة لعرضه على اللجنة، خصوصاً الشركات المشاركة في مناقصات الشراء الموحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ91 «سياسات» الذي استضافته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وأعضاء اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي.

وتحدث الدكتور أمين الأميري عن عدة محاور أساسية لضمان السلامة الدوائية منها أهمية دعم الأدوية المعتمدة عالمياً من الهيئات العالمية للدواء لاسيما هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» والهيئة الأوربية للأدوية «EMA».

وركز الاجتماع على المبادرات والأنظمة التي تشجع دعم الصناعات الدوائية في دول المجلس، كما استعرض الاجتماع آلية تطبيق التسجيل بالتوثيق «Verification» والتسجيل بالتجسير «Abridged» والآلية المتبعة بالدول الأعضاء.

فيما يخص تعليق وسحب وإلغاء المستحضرات وآلية تجديد تسجيل المستحضرات الصيدلانية ومراجعة معلومات التواصل لمراكز التيقظ الدوائي بالدول الأعضاء «NPC» لتحديث الدليل الإرشادي للنشرة الداخلية والتعميم على الشركات بناء على قرار اللجنة. والنظر في اعتماد دليل «Guidance for Graphic Design of Medication Packaging» واستعراض البرنامج الخليجي المركزي الإلكتروني للتسجيل المركزي.