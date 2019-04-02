«صحة دبي» توفّر نظام مراقبة جرعات الإشعاع خلال الفحوص التشخيصية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، اتفاقية مع شركة AGFA HealthCare لتوفير نظام لمراقبة كمية الإشعاع التي يتعرض لها المرضى.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن مشروع «شعاع» الذي يهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة تركز على ضمان سلامة المريض من الإشعاع.

وقالت: «إن هذا المشروع سيوفر الحل الأمثل لمراقبة كمية الإشعاع، خلال مراقبة نسبة التعرض للإشعاع بشكل مستمر على مستوى البيانات الفردية والجماعية، ووضع المعايير الموحدة للمساعدة في تقديم خدمات عالية الجودة، إضافة إلى ذلك سيتم توفير بنك بيانات للجرعات الإشعاعية، ما سيمكن هيئة الصحة بدبي من المشاركة في حفظها ضمن السجل الوطني للجرعات الإشعاعية».

وأوضحت الدكتورة الخاجة أن الهيئة تقوم سنوياً بإجراء أكثر من 320 ألف اختبار تصوير إشعاعي، حيث تمتلك نظاماً للأرشفة وتبادل الصور الرقمي لأقسام الأشعة والطب النووي، وتصوير الأسنان، ونظاماً لأرشفة وتبادل الصور الطبية لأقسام طب العيون والقلب، حيث تسهل هذه الأنظمة تبادل الصور الطبية وعرضها ضمن إطار نظام السجلات الطبية الإلكترونية.

وأكدت أن برنامج مراقبة جرعات الإشعاع يحرص على خدمة المرضى، حيث سيكون لديهم معلومات حول كمية جرعات الأشعة التي تعرضوا لها، كما سيسمح للمتخصصين في الفيزياء الطبية بتحديد وتحليل الحالات التي تعرض فيها المريض لإشعاع زائد.

بينما يمكن للباحثين إجراء تحليلات إحصائية مبنية على أساس سكاني، وستتيح البيانات لمسؤولي الأشعة مراقبة النتائج ومقارنتها بالبيانات المعتمدة دولياً، ومراعاة لوائح الهيئات التنظيمية لأداء عمليات التدقيق وفقاً لمبادئ ما يسمى ALARA، الذي يختصر عبارة (أقل كمية من الإشعاع ممكنة).

وقالت الدكتورة الخاجة إن هذا المشروع سيقوم تلقائياً بمراقبة وتقييم جرعة الإشعاع التي سيحصل عليها المرضى عبر جميع مرافق التصوير في الهيئة، وذلك أثناء إجراء فحوص الأشعة التشخصية المختلفة وفحوصات القلب والفحص النووي.