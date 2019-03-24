«الإمارات للخصوبة» يناقش أحدث تقنيات الطب الإنجابي

المصدر: دبي - البيان

استعرض مؤتمر الإمارات السنوي الثامن للخصوبة الأهداف الراهنة والمستقبلية في مجال الصحة الإنجابية، وسبل تطبيق هذه الأهداف خلال علاج المرضى، وذلك بحضور العديد من الخبراء في مجال الطب الإنجابي، الذين حرصوا من خلال هذا المنبر على إطلاع مزودي الرعاية الصحية حول أحدث وأفضل الممارسات في مجال الطب الإنجابي.

وقدم للمشاركين 14.75 ساعة من التعليم الطبي المستمر. وتناول المؤتمر أحدث التقنيات والتجارب الجديدة المستخدمة من قبل الخبراء في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة القيود الطبية والتدابير للتغلب عليها.

وكشف الدكتور مايكل فقيه، المدير الطبي لمركز فقيه للإخصاب، عن ازدياد الإقبال على دورات التلقيح الصناعي، قائلاً: «نجحنا في تنفيذ 8000 دورة تلقيح صناعي خلال العام الأخير مقارنة مع 5000 دورة خلال العام 2017. وتتلخص مهمتنا كمتخصصين في مجال التلقيح الصناعي بضمان نقل جنين صحي إلى رحم صحي. وبفضل هذا الاهتمام، نجد جزءاً كبيراً من كوادرنا لهذا العام خبراء في العمليات الجراحية للأم والجنين من أجل التوعية حول الكثير من الممارسات الطبية».

وقدم البروفيسور سكوت نيلسون، من جامعة غلاسكو الإسكتلندية، أمثلة مختلفة حول تأثير الحالات الطبية الشائعة على نتائج التلقيح الصناعي، والتأثير اللاحق للتلقيح الصناعي والحمل على تطور المرض، والممارسات المختلفة للحد من المخاطر على الأم، ولاسيما خلال الأسابيع القليلة السابقة للولادة. فيما قدم الدكتور يونغ يون، أخصائي أمراض النساء والتوليد من نظام وليام بومونت الصحي في مدينة تروي في ولاية ميشيغان الأمريكية، عرضاً تقديمياً بعنوان «البدانة خلال الحمل»، تحدث خلالها عن انتشار السمنة في أرجاء العالم كافة، وركز على المخاطر التي تتعرض لها الأم وجنينها بسبب بدانة الأم، وحدد الوزن المثالي للأم خلال كل ثلاثة أشهر من الولادة.