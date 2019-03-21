«هيئةالمعرفة»: حشد الطاقات من أجل بيئة عمل سعيدة وإيجابية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد محمد السويدي مدير تجارب سعادة المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية يترجم توجهات الحكومة الرشيدة في دعم وبناء الكفاءات والمواهب الوطنية وتعزيز قدراتها وإمكاناتها من خلال إتاحة الفرص للتعلم المستمر والتدريب والاستفادة من الممارسات الدولية الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية، ما ساهم في حشد طاقاتنا من أجل تهيئة بيئة عمل سعيدة وإيجابية، وإطلاق مبادرات وبرامج عملية تعزز سعادة موظفينا ومتعاملينا والمجتمع.

وأوضح السويدي أن القيادة الرشيدة تحفزنا دائماً على نشر السعادة في مجتمعنا، وأتذكر مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن: «وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع، نعم عملنا اليومي هو تحقيق السعادة»، ما يشكل حافزاً لنا كفريق عمل لتسريع خطواتنا نحو ترسيخ السعادة والإيجابية كأسلوب حياة يرفع من الكفاءة ويعزز من إنتاجيتنا في العمل والحياة.

وأشار السويدي إلى أن الهيئة أطلقت العام الماضي مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية مبادرة «100 يوم من الإيجابية»، التي تهدف إلى غرس وتشجيع السلوكيات والممارسات الإيجابية في نفوس طلاب المدارس بشكل خاص والمجتمع عموماً.