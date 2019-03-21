الإمارات الأولى عربياً للعام الخامس فـي تقـرير السعـادة العالمي

المصدر: متابعة – البيان ووام

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي، وحقق مواطنو الإمارات درجة عالية في مؤشر تقييم الحياة، وفق ما أعلنه بيان صحافي لشبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة، التي تصدر سنوياً التقرير العالمي للسعادة، فيما احتفلت وزارات ومؤسسات الدولة أمس، باليوم العالمي للسعادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة.



وأشاد البروفيسور جيفري ساكس رئيس معهد الأرض بجامعة كولومبيا، مدير الشبكة، بمناسبة إعلان التقرير أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالدور الريادي العالمي الكبير لدولة الإمارات، في تبني تعزيز السعادة، والارتقاء بمستويات جودة الحياة، مشيراً إلى أن العيش في الإمارات، ينعكس أيضاً إيجاباً على حياة المقيمين، حيث يفوق متوسط مؤشر تقييم الحياة للمقيمين في الإمارات بشكل ملحوظ، متوسط المؤشر في دولهم.

وأوضح البيان أن دولة الإمارات، التي حافظت على تصنيف متقدم، وحلت في المرتبة الواحدة والعشرين عالمياً، اتخذت مساراً تصاعدياً في مؤشر تقييم الحياة، ما أسفر عن تقدمها 7 مراكز في تصنيف التقرير العالمي للسعادة منذ عام 2016.



وقال ساكس: إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ملهماً للعالم في السعادة وجودة الحياة، فهي دولة متسامحة ومنفتحة على الثقافات، وذات رسالة إيجابية، تدرك أن الاهتمام بالسعادة وجودة الحياة، أمور جوهرية لنجاح الدول وازدهارها، وأثنى على جهود دولة الإمارات ودورها الريادي في قيادة الجهود العالمية لترسيخ السعادة وجودة الحياة، من خلال تطوير السياسات الحكومية والشراكات الدولية.



ملتقى السعادة



واحتفلت وزارة العدل باليوم العالمي للسعادة صباح أمس، بإقامة «ملتقى السعادة والتسامح 2019»، واستمع الحضور في بداية الاحتفالية، لكلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، هنأ فيها بيوم السعادة، وأهمية التسامح والسعادة، التي ارتبطت باسم دولة الإمارات، في صناعة الإنجازات والمستقبل.



وقال خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في كلمة الافتتاح: إن «ملتقى السعادة والتسامح»، يأتي ترسيخاً لكل الجهود التي تبذل لنشر قيم السعادة والتسامح والإيجابية، من الأرض التي رسخت، وبحق، قيم السعادة والتسامح في أرقي معانيها وصورها، من إمارات المحبة والسلام، وأرض التعايش والحوار والتنوع الثقافي، من إمارات العطاء الإنساني، ودار زايد الخير، موطن الأمن والأمان والسعادة والحياة الكريمة.



جودة الحياة



كما نظمت وزارة الداخلية، احتفالاً موسعاً باليوم العالمي للسعادة، ضمن استراتيجيتها في تعزيز منهج السعادة والإيجابية للمتعاملين والعاملين، وتحسين جودة الحياة، في فعاليات لمدة أربعة أيام، أطلق خلالها عدد من المبادرات الريادية ذات الصلة بتعزيز سعادة العاملين والمتعاملين.



وشهد اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والمديرون العامون بالوزارة، عدداً من المبادرات الريادية التي أطلقتها وزارة الداخلية في احتفالها الموسع، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، ضمن استراتيجيتها في تعزيز منهج السعادة والإيجابية للمتعاملين والعاملين، وتحسين جودة الحياة.



كن سعيداً



وشاركت وزارة تطوير البنية التحتية في ديوانها بدبي، ومختلف مناطق الدولة، في احتفالات الدولة باليوم العالمي للسعادة، عبر تنظيمها مبادرات وفعاليات متنوعة، تحت شعار «كن سعيداً»، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة في تعزيز القيم الإيجابية والسعادة بين الموظفين والمجتمع والمتعاملين. ونفذت الوزارة مبادرة بورصة السعادة، والتي تستهدف قياس مستوى السعادة لدى الموظفين بشكل يومي، من خلال أجهزة ذكية، تمكن أصحاب القرار من متابعة مؤشر السعادة بشكل فوري وتلقائي.



مجلس ديوا للسعادة



ودشن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «مجلس ديوا للسعادة»، ضمن شبكة «كافيه السعادة»، التي تتبناها مؤسسة أكشن فور هابينيس العالمية، وهي منظمة غير ربحية، تأسست عام 2011، تسعى إلى مساعدة الأشخاص والمجتمعات حول العالم على تعزيز مفهوم السعادة في العائلة وبيئة العمل والمجتمع، لتصبح الهيئة، أول جهة حكومية في دبي، تتبنى هذا المفهوم الذي حدد عشرة مفاتيح للسعادة، سيتم تفعيل كل مفتاح منها في الهيئة، من خلال خطة عمل تتضمن مبادرات وفعاليات وجلسات حوارية شهرية، بحيث يشكّل «مجلس ديوا للسعادة»، منصة تفاعلية لموظفي الهيئة والمتعاملين والمجتمع والمعنيين بشكل عام. كما أطلق الطاير «ميثاق السعادة في بيئة العمل»، لتعزيز سعادة موظفي الهيئة.



وخلال كلمته في احتفالات الهيئة، قال الطاير: «يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، أهمية خاصة، ونحن في «عام التسامح»، فالتسامح أحد أهم العوامل التي تسهم في تحقيق السعادة، ومن أهم الركائز التي قامت عليها الإمارات.



كما نظمت النيابة العامة في دبي، فعاليات ومسابقات السعادة للموظفين والمتعاملين، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، بهدف ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية، وذلك في ضوء توجهات خطة دبي 2021، الرامية لأن تكون إمارة دبي موطناً لأفراد مبدعين، ملؤهم السعادة والفخر.



وأسعدت محاكم دبي موظفيها ومتعامليها في يوم العالمي للسعادة، وذلك بتقديم مختلف الخدمات والهدايا، لتعزيز مفهوم السعادة، وتجسيده على أرض الواقع، والاهتمام بالفرد، كونه محور اهتمام القيادة، وتوفير سبل السعادة والرفاهية له.



كما نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات منوعة وتحفيزية، بهدف نشر السعادة بين موظفي الهيئة، وتشجيعهم على إسعاد أنفسهم والآخرين، واعتماد نمط حياة إيجابي يعزز من درجة الرضا والاستقرار النفسي في محيطهم.



وتضمنت فعاليات يوم السعادة في هيئة تنمية المجتمع، مبادرة «أسعد غيرك»، أطلقتها الهيئة، بهدف نشر ثقافة السعادة، من خلال إسعاد الآخرين.



تأمّلات في السعادة والإيجابيّة



وأهدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، منتسبيها، كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. «تأمّلات في السعادة والإيجابيّة»، كما وزعت نسخاً من الكتاب على متعامليها الذين زاروا مراكزها، بهدف إدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم، وتعزيز هذه المفاهيم لديهم، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.



كرنفال السعادة



ونظمت «ورشة حكومة دبي»، فعالية «كرنفال السعادة»، بالتعاون مع مجموعة «جراند حياة»، وبمشاركة 40 مؤسسة من القطاع الخاص، وذلك احتفالاً بـ «اليوم العالمي للسعادة».



وقال فهد أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»: «نضع في «ورشة حكومة دبي»، السعادة على سلم أولوياتنا، انطلاقاً من إيماننا بأهميتها في بيئة العمل، باعتبارها هدفاً سامياً، وغاية أساسية، تنعكس نتائجها الإيجابية على الموظفين والعملاء في آن واحد».



كما نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في مقره الرئيس بمدينة أبوظبي، وفروعه في منطقة الظفرة ومدينة العين، فعاليات خاصة لموظفيه، بمناسبة يوم السعادة العالمي، تحت شعار (كرنفال السعادة).

واحتفت القيادة العامة لشرطة دبي بـ «اليوم العالمي للسعادة»، عبر تنظيم مجلس السعادة والإيجابية، عدداً من الفعاليات المتنوعة، وإطلاق المبادرات الهادفة لتكريس مفهوم السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة.

وشهدت فعاليات الاحتفال، إطلاق مبادرة «أجيال التسامح»، من الطلبة الذين تم اختيارهم من مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، والبالغ عددهم 20 طالباً وطالبة، لتمثيل دورهم كطلاب متسامحين، لديهم من المهارات والقدرات على تمثيل أقرانهم، ونقل رسائل التسامح للآخرين.



رضا وظيفي





واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، باليوم الدولي للسعادة، ضمن جهود مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية في تعزيز بيئة إيجابية للعاملين، وترسيخ قيم ومبادئ السعادة، وجرى خلالها إطلاق عدد من المبادرات التي تعنى بالعاملين والمتعاملين، حيث تم إطلاق مبادرة «عندك»، الأولى من نوعها على مستوى شرطة أبوظبي، ومفاجأة موظفي المنافذ الحدود.



وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي عملت على تحقيق الإيجابية والرضا الوظيفي وإسعاد العاملين، بتوفير سبل السعادة، وتعزيز الانتماء الوظيفي، ورفع مستويات السعادة للمتعاملين.



كما كرّمت شرطة أبوظبي، عدداً من المنتسبين، لتقديمهم خدمات متميزة لسنوات امتدت إلى 40 عاماً، وما زالوا على رأس عملهم، وأسهموا بجهودهم في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني.

ونظمت شرطة الفجيرة، متمثلة بفريق السعادة والإيجابية في بيئة العمل، فعاليات متنوعة.



من جانبه، أكد العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تضع تعزيز قيم السعادة والإيجابية، في مقدم أهدافها وأولوياتها، من خلال تقديم أفضل الخدمات، جاء ذلك، خلال كلمته في احتفال شرطة رأس الخيمة، بيوم «السعادة العالمي».



كما احتفت العديد من المؤسسات والجهات في منطقة العين الخضراء، صباح أمس، بيوم السعادة العالمي، بتنظيم باقة من الأنشطة والبرامج والفقرات.



فعالية جدارية



ونظمت دار زايد للرعاية الأسرية، باقة من المبادرات والفعاليات، احتفالاً بيوم السعادة العالمي في مقرها الرئيس بمنطقة العين، والتي تضمنت على فعالية جدارية مواليد السعادة، الذين حازوا على هدايا منوعة.

وأشار نبيل الظاهري مدير عام الدار، إلى ضرورة دوام الموظفين على التسلح بالإيجابية والسعادة والعطاء، وهي القيم التي تحقق أهدافهم، وتفتح أمامهم أبواب النجاح والتميز.



بدوره، أشار أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى أن مقر المؤسسة تفاعل مع يوم السعادة، حيث تم تقديم ساعة سعادة للموظفين، وإرسال بطاقة تهنئة خاصة لهم، كما تم تقديم الحلوى والمشروبات وغيرها لإسعاد الموظفين.



وحثّ بريد الإمارات، طلاب المدارس على المشاركة في مسابقة كتابة الرسائل الدولية التابعة للاتحاد البريدي العالمي، بهدف إعادة إحياء فن كتابة الرسائل. واحتفلت شركة ساعد للأنظمة المرورية، مع موظفيها باليوم العالمي للسعادة، وذلك تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تعميم السعادة وإدخال البهجة إلى قلوب جميع الموظفين والمتعاملين.



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أطلق مركز دبي للإحصاء، مبادرة «الإحصاء سعادة»، وذلك على هامش اليوم العالمي للسعادة، وقالت هدى الهاشمي رئيس وحدة الإبداع والابتكار، نائب الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، إن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة السعادة بمنظور إحصائي، من خلال إشراك أفراد المجتمع فيها، حيث شملت المبادرة عدد 6 ألعاب ترفيهية وتثقيفية في مجال السعادة والإحصاء، وتستهدف المبادرة جميع أفراد مجتمع إمارة دبي وزوّارها. وأضافت: «تستهدف اللعبة الأولى «تحدي التصويب»، إلى تعزيز مهارة التركيز على الأهداف، من خلال إصابة الكلمات التي تُعنى بالسعادة.