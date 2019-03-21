الريم الفلاسي: «أم الإمارات» نموذج رفيع للأم المثالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن «يوم الأم العالمي» مناسبة لتسليط الضوء على دور الأم وجهودها في تربية النشء وتحمل الصعاب لبناء أسرة متماسكة متعلمة وقوية.

وقالت الريم الفلاسي - في كلمة لها بمناسبة «يوم الأم العالمي»: إن مثلي الأعلى هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، موجهة لسموها صادق المحبة وعميق التقدير والاحترام على ما قدمته للمرأة والطفل في دولة الإمارات ولنساء العالم أيضاً.

وأوضحت أن «أم الإمارات» هي النموذج الرفيع بالفعل للأم المثالية صاحبة العطاء الكبير والإنجاز المستمر والكبير وهي القدوة الصالحة للأم العربية والمسلمة كما أنها المثال والنموذج للأم الحنون التي تجسد بالفكر والعمل القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة كافة.

وأعربت عن اعتزازها بكل أنشطة سموها ومبادراتها الوطنية والعالمية وبما تحرص عليه من نشر الخير والمحبة في كل مكان ولما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة أبناء وبنات الوطن ونشر السلام في كل مكان.

إسهام

وأضافت أننا نلاحظ ذلك بوضوح في إسهاماتها القيمة في جميع مجالات التنمية المجتمعية سواء في التعليم أو الصحة أو النهضة النسائية أو رعاية الأمومة والطفولة أو العمل التطوعي والإنساني داخل وخارج الإمارات، لافتة إلى أن المستشفيات والعيادات الطبية التي تقام في عدد من الدول في أفريقيا وآسيا لعلاج المرضى من النساء والأطفال وكبار السن دليل على عطاء «أم الإمارات».

وأوضحت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن إنجازات «أم الإمارات» قد بدأت مع مسيرة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وظلت وما زالت مستمرة على هذا النهج الذي تحرص فيه على تقديم العون لكل امرأة وأم إماراتية وغير إماراتية.