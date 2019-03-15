تعاون بين الإمارات والمكسيك في التدريب الدبلوماسي

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون وزير العلاقات الخارجية المكسيكي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المكسيك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولويس إبرارد كاساوبون على مذكرة تفاهم بشأن التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.

تنسيق

ونوّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين الإمارات والمكسيك خلال السنوات الماضية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مؤكداً سموه أهمية تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين. ومن جانبه، رحب مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ومشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأقام لويس إبرارد كاساوبون مأدبة غداء تكريماً لسموه والوفد المرافق له، بحضور أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

كما حضر من الجانب المكسيكي، الدكتور فيكتور مانويل فيلالوبوس ارامبولا وزير الزراعة والتنمية الريفية، وجوليان فنتورا فاليرو نائب وزير العلاقات الخارجية المكسيكي، ومارثا ديلغادو بيرالتا نائبة وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، ولورا ايلينا كاريلو كوبيلاس المديرة التنفيذية للوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي، وروخيليو خيمينز بونس مدير مؤسسة فوناتور المكسيكية.