نهيان بن مبارك: الإمارات بقيادة خليفة طورت المعايير الصحية العالمية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن انعقاد مؤتمر نقص فيتامين (د) للمرة الثامنة على التوالي في العاصمة أبوظبي يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالنهوض بمعايير الرعاية الصحية واعتماد أفضل الممارسات في جميع المجالات الطبية، وتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية العالمية، مؤكداً أنه لا يمكننا الوصول إلى هذا الهدف إلا من خلال تكريس أنفسنا للبحث المستمر والتطوير المهني وتبادل الخبرات المهنية مع كبار الخبراء والأطباء من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية، التي ألقاها معاليه أمس في المؤتمر الدولي الثامن لنقص فيتامين (د) وتأثيره على صحة الإنسان، الذي تنظمه مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية خلال يومي 14 و15 مارس الجاري بفندق الجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، بمشاركة 600 شخص من الخبراء والأطباء والمختصين من داخل وخارج الدولة.

وأكد معاليه الدعم القوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وإبرازها منارة عالمية للرعاية الصحية المتميزة وكذلك تحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيراً إلى الشراكات المثمرة التي تمت مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية واستقطاب المستشفيات العالمية الرائدة إلى أبوظبي.

وأضاف معاليه، إنه على الرغم من توفر أشعة الشمس في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تمنح جسم الإنسان بما يلزم من فيتامين (د)، إلا أن الدراسات العلمية تشير إلى أن منطقتنا موضوعة ضمن قائمة السكان الذين يعانون نقصاً في فيتامين (د) وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية مرتبطة بنمو العظام والأسنان ونقص المناعة الذاتية وزيادة مرض السمنة والأمراض الأخرى.

وشدد الأطباء المشاركون في المؤتمر على أهمية تكثيف حملات التوعية والتثقيف حول مخاطر مرض نقص فيتامين (د) على صحة الأفراد، ورفع الوعي العام بأهمية الحصول على الفيتامين سواء من خلال التعرض لأشعة الشمس أو من خلال المكملات الغذائية المتوفرة في أسواق الدولة. فيما تعكف 5 جهات أكاديمية وطبية على دراسة علاقة اقترانية بين نقص فيتامين (د) ومرض هشاشة العظام لدى النساء الإماراتيات سيتم الكشف عن نتائجها خلال 6 أشهر من الآن.