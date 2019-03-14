نورة السويدي: الإمارات نموذج يحتذى في العناية بالأمومة والطفولة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى في العناية بالأمومة والطفولة وتشارك في جميع الأنشطة الدولية الخاصة بذلك وتضع البرامج وتنفذ الندوات والدورات وورش العمل التي تسعى إلى خدمتهم.

وقالت في كلمة لها بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: «إن احتفال الدولة بهذه المناسبة للعام الثاني على التوالي يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للطفل وحرصها على رعايته وتقديم كل الفرص بهدف تهيئة بيئة مثالية لتربيته لينعم في حاضره ومستقبله ويكون عدة صالحة لقيادة مسيرة التنمية في البلاد».

وأوضحت: «أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ترعى الطفل بشكل كبير وتهتم بكل ما يخصه من تربيته وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك».

وأشارت إلى أن سموها توجه دائماً بالاهتمام بأطفالنا وتدعو إلى وضع البرامج الخاصة التي تؤهلهم للحاضر والمستقبل بعد أن أقرت الاستراتيجيات الخاصة بذلك، كما وجهت سموها بإنشاء مجلس استشاري للأطفال وأعلنت عن جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس لتكريم الفائزين في برنامج الوقاية من التنمر الذي نفذه المجلس بنجاح خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت: «أن سموها أطلقت العام الماضي جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة والتي نجحت في استقطاب العديد من الجهات المشاركة وتم تكريم الفائزين بها وكان نجاح هذا الاحتفال دافعاً لسموها لجعل الجائزة عالمية لتنال اهتماماً أكثر ومشاركة أكبر من داخل الدولة وخارجها».

وذكرت «أن إطلاق الجائزة يبرز اهتمام دولتنا بقضايا الطفولة محلياً وعالمياً وتشجيع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على البحث العلمي في مجال الأمومة والطفولة وتوفير الخدمات اللازمة».

تركيز

أشارت نورة السويدي إلى أن «أم الإمارات» ركزت على جانب مهم في حياة الطفل وهو اللعب واللهو المقبول الذي هو جزء من طبيعته وحياته، مؤكدة أن هذه اللفتة من سموها كانت في محلها، حيث يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تنفيذ توجيهات سموها في برامجه.