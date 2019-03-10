مؤتمر دولي في أبوظبي عن نقص فيتامين «د»

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، يومي 14 و15 مارس الحالي المؤتمر الدولي السنوي لنقص فيتامين د، وصحة الإنسان الذي يعقد في فندق جميرا في أبراج الاتحاد، وتنظمه مجموعة في بي إس للرعاية الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الأبحاث والتطورات العلمية لنقص فيتامين د، وتأثيره على صحة الإنسان في جميع مراحل الحياة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات حول الأمراض والمشكلات الصحية المتعلقة بنقص فيتامين د، والتي يمكن أن يراها الأطباء من خلال الممارسة السريرية اليومية، ومناقشة آخر الأبحاث في الوقاية والكشف المبكر، وأهم طرق علاج الأمراض بأبرز أساليب العلاج الحديثة.

وأظهرت الأدلة، أن وجود مستويات كافية من فيتامين (د) قد يمنع العديد من اضطرابات العظام مثل الكساح عند الأطفال، وهشاشة العظام ولين العظام في البالغين.

ويعتقد بأن نقص فيتامين (د) هو مشكلة صحية عامة واسعة النطاق على الصعيد العالمي، وتنتشر أكثر في الأماكن ذات التعرض المحدود لأشعة الشمس وفي البلدان المشمسة وعموم الشرق الأوسط. وتصنف منطقة الخليج كواحدة من أعلى المعدلات العالمية في نقص فيتامين (د).

وعلى الرغم من العديد من الدراسات حول العلاقة بين فيتامين (د) والنتائج الصحية المختلفة، لا تزال هناك خلافات حول تحديد مستويات فيتامين (د) والنتائج المحتملة لنقصه.

ويركز المؤتمر هذا العام على أحدث البحوث والممارسات السريرية لنقص فيتامين (د)، وأثره على صحة الإنسان في جميع مراحل الحياة. ويتضمن البرنامج العلمي العديد من المحاضرات في الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج من نقص فيتامين (د) ودوره على صحة الإنسان.

وعلى مدار يومي المؤتمر، يجتمع نخبة من المتخصصين في مجال نقص فيتامين (د) من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأوروبا ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط لمناقشة مواضيع تشمل تأثير نقص فيتامين (د) في عمليات المناعة الذاتية، والعديد من أنواع السرطانات، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز الهضمي والتهابات الأمعاء، والسمنة، والأمراض الجلدية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والاضطرابات العصبية كالتصلب المتعدد، ومضاعفات الحمل، وصحة المرأة، والاضطرابات العظمية عند الأطفال، واضطرابات الغدة الدرقية ومرض الكلى المزمن، ومرض السكري، ومرض الاكتئاب، والعديد من الأمراض الأخرى، مما يتيح فرصة مهمة أمام بقية المختصين في القطاع لتعزيز خبراتهم المهنية في تلك المجالات.