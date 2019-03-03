تفاهم بين «تنمية المجتمع» في أبوظبي ونظيرتها بدبي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع- دبي، وذلك بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.

وقع المذكرة الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وأحمد عبدالكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع.

ونصت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر الدائرة بأبوظبي، على تعزيز الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين وتنسيق جهودهما الرامية إلى التعاون والتكامل في تنفيذ المبادرات الاجتماعية، ما يخدم الطرفين في التعرف على أفضل الممارسات في مجالات خدمة المجتمع وتقديم أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

وسيعمل الطرفان على دراسة تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، تسهم في تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع تنمية المجتمع للأفراد، إضافة إلى النظر في وضع إطار عام حول آليات ومجالات التعاون.

كما ستقوم الجهتان بالاستفادة من الخبرات والأدوات المتاحة في مجال تنمية المجتمع، كما سيتم التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالعمل الاجتماعي وتبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس الدائرة، أهمية العمل المشترك والتنسيق والاستفادة من الخبرات في مجالات تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية، ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المجتمعية التي تشهدها دولة الإمارات، حيث يشكّل الإنسان عمود التنمية الناجحة والمستدامة.

وقال: «تأتي مذكرة التفاهم لترسيخ مفهوم التعاون، الذي تتبناه الجهات الحكومية من مختلف إمارات الدولة، حيث تعد هيئة تنمية المجتمع في دبي إحدى الجهات الرائدة في مجال تنمية المجتمع وتعزيز دور أفراده.

ومن هذا المنطلق نسعى في الدائرة إلى بلورة تلك الخبرات والمعارف، والعمل على تحقيق تطلعات مجتمع إمارة أبوظبي من خلال تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عاليتين، ما يسهم في تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع».

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ومن جانبه، أشار أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى أهمية تطوير الروابط الاستراتيجية بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق التكامل في الخدمات الاجتماعية على مستوى الدولة، وتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في طرح البرامج والمبادرات التي تخدم رؤية القيادة، وتساهم بإحراز أفضل المخرجات على صعيد تنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وقال جلفار إن التعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي سيتيح دراسة أفضل الممارسات واعتماد مبادئ مشتركة للعمل المجتمعي تطبق على المبادرات المشتركة والخاصة للطرفين وتعكس بذلك الوجه الحضاري للخدمات المجتمعية في الدولة.