المصدر: دبي - أحمد يحيى

روى معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ما دار بينه وبين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أحد اللقاءات، حيث وجّهه سموه قائلاً: «يا عبد الله وكلتك ووكلت الله عليك، المسكن اللي إنت ترضى تسكن عيالك فيه ابنيه للناس».

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني لبرنامج 35 دقيقة الذي يُبث على قناة أبوظبي، حيث قال معاليه: «هذا التوجيه سيبقى معي حتى أترك العمل الحكومي، ومنذ ذلك اليوم وأنا أزور المساكن في المجمعات السكنية واحداً واحداً، التي قد تتجاوز 800 مسكن أحياناً في المجمع الواحد».

وأوضح معاليه إن قيادة الدولة لم توفر جهداً إلا بذلته لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وأن بناء المساكن تطوّر منذ 20 عاماً خلال 3 مراحل ضمت الأولى المساكن الشعبية، ثم المسكن النموذجي، وصولاً إلى المرحلة الثالثة الحالية وما يطلق عليه المجمعات السكنية المتكاملة المرافق.

وأشار إلى أن مساكن المواطنين التي تنفذها الحكومة تطوّرت كثيراً خلال الـ25 عاماً الماضية، من حيث المفهوم والإمكانات، وصولاً إلى استشرافها المستقبل حالياً من خلال العمل على نماذج موحدة لمجمعات سكنية تقدّم مفهوماً متطوراً لجودة الحياة، بفضل الخدمات المتميزة التي يتم توفيرها، والتي من شأنها تسهيل الحياة على المواطنين وتيسيرها.

وبيّن معاليه أن تنفيذ المجمعات السكنية المتطورة حالياً يأتي انعكاساً لرؤية القيادة وتطلعها للتقديم الأفضل دائماً لأبنائهم، مستشهداً معاليه بأحد المواقف التي تؤكد هذه الرؤية، وذلك خلال افتتاح أحد المجمعات السكنية عام 2014 بمنطقة الوريعة في الفجيرة.

وكان ذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وخلال الزيارة ذكر أحد الصحافيين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن هذه المساكن أشبه بالقصور وليست منازل عادية.

فما كان من سموه إلا أن أجابه أنه في الزيارة التالية سيرى أفضل منها. وتابع معاليه أن هذه الرؤية المستقبلية التي تحمل الأفضل للإماراتيين، حمّلتنا المسؤولية لتنفيذ هذه الرؤية التي يتطلع إليها سموه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قيادة كهذه عندما تتحدث، فإنها تسعى لتوفير مساكن نموذجية تجتمع فيها كل المعايير المستقبلية.

وقال معاليه إن مثل هذه النماذج الإسكانية تتجسد في مجمعات مثل بطين السمر في رأس الخيمة الذي يضم 800 مسكن سترتفع إلى 1200، ومجمع عجمان المنتزي بواقع 760 مسكناً.