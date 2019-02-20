«دبي العطاء» تخصص 7.8 ملايين درهم لتمويل مشاريع التعليم في حالات الطوارئ

المصدر: دبي – البيان

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس عن تخصيصها تمويلاً بقيمة 7.884.374 درهماً لـ 4 مقترحات بحثية في إطار الغلاف المالي الموجه للبحث ضمن التعليم في حالات الطوارئ.

وكان قد تم إطلاق هذا الغلاف المالي في عام 2016 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE)، وهي جمعية عالمية للممارسين المختصين بالتعليم في حالات الطوارئ. وبعد إجراء عملية مراجعة صارمة، وأخذ آراء فريق استشاري يتكون من خبراء في هذا المجال، تم اختيار 13 مقترحاً من بين 69 مقترحاً مقدماً، حيث تم إدراج 4 مشاريع بحثية منها للتمويل.

وفي تعليقها على أهمية البحث العلمي في مجال التعليم في حالات الطوارئ، قالت أنينا ماتسون، رئيسة إدارة البرامج في دبي العطاء: «نؤمن بأن الأبحاث الخاصة بالتعليم في حالات الطوارئ قادرة على توفير أدلة علمية وقيّمة لتوجيه الحكومات وصناع السياسات والممارسين والمجتمعات المدنية العاملة في حالات الطوارئ.

وممتنون للشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ «INEE» على عملها الذي يعتبر أساسياً في الجهود الخاصة بتمويل الأبحاث القائمة على الأدلة في مجال التعليم في حالات الطوارئ. كما نود أن نهنئ المؤسسات التي تم اختيارها ونأمل أن يمكّنهم دعمنا هذا من تحقيق أهدافهم في جمع أدلة مفيدة تؤدي لتحقيق تحسن كبير في نتائج التعليم في المناطق المتأثرة بالصراعات والأزمات».

وسيتم الإعلان عن الدورة الثالثة لتقديم المقترحات للغلاف المالي الموجه للبحث ضمن التعليم في حالات الطوارئ في أبريل 2019، وسيُفتح باب تقديم المقترحات البحثية أمام المؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية، والمؤسسات الخاصة وغير الربحية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالات الحكومية، والشركات الخاصة، حيث يمكن تقديم المقترحات باللغات الإنجليزيية والفرنسية والعربية والإسبانية والبرتغالية.