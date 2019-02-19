سيف بن زايد: التوازن بين التسامح والقوة يحمي المكتسبات

المصدر: أبوظبي - وام

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، على هامش معرض «نافدكس» بدورته الـ5 زورق القيادة في جهاز حماية المنشآت «حميم» الذي يدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة والخاصة بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وتم تصنيعه وتجهيزه بشراكة استراتيجية بين شركة أبوظبي لبناء السفن وإحدى الشركات العالمية المرموقة في مجالات صناعة السفن العسكرية.

وعبّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن فخره بتدشين زورق «حميم» وانضمامه إلى جهاز حماية المنشآت الحيوية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «حكمة التوازن بين التسامح والقوة للحفاظ على مكتسبات بلادنا يؤكدها ثبات الخطى لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في الصناعات العسكرية وإعداد كوادرها الإماراتية، نفتخر اليوم بتدشين زورق «حميم» وانضمامه إلى جهاز حماية المنشآت الحيوية، في ظل دعم القيادة الاستثنائية الحكيمة وتوجيهاتها».

وبدأت المراسم بتفقد طابور «الكورفت» ثم توجه سموه للزورق لتدشينه، حيث ارتفع العلم الإماراتي عالياً عليه ضمن مراسم التدشين الرسمية، ودوّن بعدها سموه في سجل الشرف كلمة بالمناسبة، وتجول سموه فيه مستمعاً إلى أهم ميزاته والتقنيات التي يقدمها قبل نزول سموه معلناً انتهاء مراسم التدشين.

حضر حفل التدشين الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية والضيوف المشاركين في معرض «نافدكس 2019» وعدد من المسؤولين الحكوميين.