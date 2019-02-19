«بوينج»: المنطقة بحاجة لاستثمار 96 مليار دولار بخدمات الدفاع والأمن

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت شركة «بوينج» العالمية عن حاجة حكومات منطقة الشرق الأوسط لاستثمار قرابة 96.3 مليار دولار في مجال خدمات الدفاع والأمن في غضون السنوات العشر القادمة، في وقت تعمل فيه الشركة على توسيع قدرات المنطقة باستخدام موارد وخبرات ومواهب محلية من أبناء المنطقة.

وأوضحت بوينج في مؤتمر صحفي أمس، أن أقل من 20% من أسطول الطائرات العسكرية في جميع أنحاء العالم سيكون بحاجة إلى استبدال خلال السنوات العشر القادمة، ما يعني أن الطلب على الخدمات للحفاظ على الطائرات القديمة سينمو بشكل أسرع من نمو حجم الأسطول الكلي، ما سيخلق سوق خدمات حكومية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم.

منتجات

وقال مارك بالو مدير المبيعات والتسويق للخدمات الحكومية الدولية في شركة «بوينج»، على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن شركته تشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في وقت تحتفل فيه بمرور 74 عامًا على شراكتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستعرض مجموعة من منتجاتها التي تعزز القدرات الدفاعية في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف بالو إن منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكبر أسواق النمو في العالم وتعد سوقًا هامة بالنسبة لشركة «بوينج»، حيث تتطلع الشركة خلال أسبوع آيدكس إلى أن تبحث مع عملائها الفرص والاحتياجات المستقبلية للمنطقة، إلى جانب استعراض قدراتها الجديدة من خلال طرح منتجات حديثة ومبتكرة مثل نظام تدريب الطيارين المتقدم «TX»، وطائرات التزويد بالوقود جوًا «كي سي - 46 أيه بيجاسوس».

وأوضح أن طائرة «كي سي - 46 أيه بيجاسوس» هي متعددة الأغراض يمكنها إعادة التزود بالوقود جوًا لجميع الطائرات الحربية الأمريكية، وطائرات القوات الحليفة المتوافقة مع الإجراءات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

تدريب

وتوقع مدير المبيعات والتسويق للخدمات الحكومية الدولية في بوينج أن يكون نظام تدريب الطيارين المتقدم «TX» برنامج امتياز لأعمالنا في مجال الدفاع والخدمات خلال القرن الحالي، مشيرًا إلى أن الشركة تلمس فرصًا حقيقية لتوفير طائرة هجومية خفيفة فعالة للقوات العسكرية حول العالم، وتتطلع قدمًا للعمل مع القوات الجوية الأمريكية للتعاون في فرص مبيعات هذه الطائرة في الشرق الأوسط.

وبين مارك بالو أن تكنولوجيا الليزر تعد مجالًا آخر للاهتمام في المنطقة، لتأمين المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية والتصدي للتهديدات من الطائرات غير المأهولة، مشيرًا إلى أن نظام بوينج الخاص بسلاح الليزر المدمج يمكن أن يستخدم بشكل مستقل، أو أن يستخدم مع مجموعة واسعة من المنصات.

لافتًا إلى أهمية استحواذ القوات العسكرية على قدرات دفاعية جديدة من أجل مواكبة التهديدات المتصاعدة والمتسارعة في العالم، حيث نشهد طلبًا كبيرًا عليه، وخاصةً في مجال مكافحة الطائرات غير المأهولة.

وذكر بالو أنه على صعيد سلسلة التوريد، يوفر مركز خدمة بوينج - أڤيال في دبي الدعم لخدمات البيع وخدمة العملاء لقطاع الطيران التجاري، والعملاء العسكريين، وطيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز يحتوي على أكثر من 1.7 مليون قطعة غيار، ويتم شحن أكثر من 25 ألف قطعة إلى مختلف أرجاء المنطقة للعملاء من شركات الطيران