محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشّنان ناقلة الجنود المدرعة «الوحش»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود وأفكار كوادرها الوطنية ستكون من بين الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية الدفاعية».

جاء ذلك لدى تدشين سموهما وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ناقلة الجنود المدرعة «الوحش»، والتي تعرض للمرة الأولى من خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس» وهي من تصنيع وإنتاج شركة كاليداس الوطنية التي تعرض هذه الناقلة البرمائية كنموذج لصناعة وطنية واعدة بأيد وخبرات وطنية 100%. وقد أعرب سموهما عن إعجابهما بهذه الصناعة الواعدة.

وبارك سموهما الجهود التي تقوم بها شركة كاليداس الوطنية والقائمين عليها من أجل الارتقاء بصناعتنا العسكرية الوطنية إلى مستويات متقدمة تستطيع في المستقبل منافسة الشركات العالمية في هذا المضمار.

واستمع سموهما من المستشار فارس محمد المزروعي إلى شرح حول مهمات الناقلة وطاقتها الاستيعابية من الجنود، والتي تعتبر أكثر تدريعاً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن شركة كاليداس بدأت أيضاً تصنيع نوع جديد من الطائرات التدريبية ومكافحة الإرهاب.

سموهما يباركان جهود شركة كاليداس الوطنية للارتقاء بصناعتنا العسكرية إلى مستويات متقدمة