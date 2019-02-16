«البيئة» تطلق أول مشروع عالمياً لمسح المناطق الزراعية بطائرات بدون طيار

المصدر: البيان الإلكتروني

مواكبة لتوجهات قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الاستدامة، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذ مشروع طموح للمسح الجوي للمناطق الزراعية في الدولة باستخدام الطائرات بدون طيار، هو الأول من نوعه عالمياً من حيث عدد البيانات التي يستهدف جمعها.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق #استدامة #القطاع_الزراعي وسعياً لتحقيق منظومة التنوع الغذائي عبر توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة تعزز صناعة القرار ورسم الخطط المستقبلية

مواكبة لتوجهات قيادتنا الرشيدة في استشراف #المستقبل وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق #الاستدامة، بدأت #وزارة_التغير_المناخي_والبيئة تنفيذ مشروع طموح للمسح الجوي للمناطق #الزراعية في الدولة باستخدام الطائرات بدون طيار، هو الأول من نوعه عالمياً من حيث عدد البيانات التي يستهدف جمعها pic.twitter.com/7XhWKbxsKL — د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) February 16, 2019

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