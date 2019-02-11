شرطة أبوظبي تمنح عربياً ميدالية الإنقاذ «من الطبقة الثانية»

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

منحت شرطة أبوظبي، ميدالية الإنقاذ من الطبقة الثانية للشاب العربي هشام مستريحي تقديراً لشجاعته في إنقاذ 3 أشخاص من الغرق، في بحر الشليلة بأبوظبي، حيث كان العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، قد التقى هشام محمد مستريحي الذي تم تكريمه تقديراً لتضحيته بحياته لإنقاذ الآخرين، وسلّمه شهادة شكر وتقدير.

وعبر مستريحي عن اعتزازه بهذا التكريم من قبل شرطة أبوظبي، مؤكدا أن ما قام به يعتبر واجبا إنسانيا، وأنه وغيره الكثيرين من مجتمع الإمارات مستعدون أيضا لتقديم المساعدة للآخرين في مختلف الظروف.

وكانت «البيان» قد انفردت بنشر قصة الشاب الشجاع في شهر سبتمبر الماضي .

القصة كما رواها هشام لـ«البيان» تتلخص في أنه توجه يوم الحادث إلى بحر الشليلة قادماً من مدينة العين هو واثنان من أصدقائه لممارسة هواية الصيد، ولم تمض لحظات حتى سمع الأصدقاء صوتا قادما من على بعد 200 متر، يستغيث طالبا النجدة، اقترب الشباب من مكان الصوت ليجدوا ثلاث فتيات يصارعن الموت وسط الأمواج، وكانت أمهن قد لحقت بهن في محاولة لإنقاذهن.

هشام لم يتردد لحظة في النزول إلى البحر، حيث قام بإنقاذ الفتيات واحدة تلو الأخرى ومن ثم عاد وأنقذ الأم ، ثم تولى إسعاف شرطة أبوظبي إسعاف الفتيات ووالدتهن ونقلهن إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج.

وأكد أنه وفقا لما علمه عن تفاصيل الحادث فقد كانت الأسرة تتنزه على شاطئ الشليلة برفقة والدتهن ليتفاجؤوا جميعاً بأن إحدى الفتيات وعمرها 8 سنوات قد جرفتها الأمواج إلى الداخل، فما كان من الأخت الثانية وعمرها 19 عاما إلا أن اتجهت إلى مكان أختها في محاولة لإنقاذها لكنها واجهت نفس المصير، لتحاول أخت أخرى إنقاذهما دون فائدة، حيث كانت الأم في حالة من الخوف الشديد على فتياتها لتتوجه إلى مكانهن في محاولة لإنقاذهن ولكن لم تستطع .