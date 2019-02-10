تطبيق استراتيجيات التنمية في الدول النامية ضمانة لمستقبل أفضل

المصدر: دبي- البيان

شهد «منتدى أهداف التنمية المستدامة» الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، جلسة نقاشية بعنوان «آليات تحقيق أجندة 2030»، شارك فيها مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التنمية المستدامة الذين أكدوا أن تطبيق استراتيجيات تتبنى أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية يمثل ضمانة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات، مشيرين إلى ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع والحكومات في تحقيق هذه الأهداف.

وقال ريتشارد راسي نائب رئيس مجلس الوزراء للاستثمار والمعلومات في سلوفاكيا إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا بد من أن يرتبط بسياسات الحكومات وأن يكون جزءاً رئيساً منها لضمان تحقيقها بشكل متكامل مع عناصر التنمية الأخرى.

وأضاف في الجلسة التي أدارتها نفين أفيوني من سكاي نيوز عربية إن دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتركز في عملية توفير التمويل ووضع الخطط الاستثمارية وفقاً لاستراتيجيات طويلة المدى تساهم بشكل فعال في تحقيق تلك الأهداف.

الحوكمة

من جهتها، أكدت ماريا ديل بيلار وزيرة التخطيط القومي والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، ضرورة وضع سياسات خاصة للتعامل مع الفقر والذي يشكل أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن الحوكمة وبناء الاقتصاد السليم وتمكين المرأة، تمثل أهم العوامل لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

وقال جاك دانغرموند المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث النظم البيئية (إيزري) إن توفير نظم المعلومات الشاملة، والخرائط واستخدام التقنيات الحديثة يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية بناء قدرات الدول في مجالات جمع البيانات وتكوين الخرائط الجغرافية والمعلومات الأساسية الدقيقة لتمكين الأمم المتحدة من المساعدة على وضع استراتيجية لكل دولة تتضمن معايير ومؤشرات وأهدافاً لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن لهذا النظام العديد من المميزات والفوائد التي تدعم المشاريع الحالية والمستقبلية، في مجالات جمع البيانات وتعزيز أدوات وآليات نشر البيانات باستخدام التقنيات الحديثة، حيث يوفر النظام استخدام الأجهزة اللوحية والكمبيوترات المحمولة في تمكين نظم المعلومات الجغرافية بالمركز.

التكامل

وقال إنريكو جيوفانيني البروفسور في جامعة روما رئيس معهد الإحصاء الإيطالي إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للدول النامية، مشيراً إلى التجربة المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بتحقيق هذه الأهداف والاهتمام بقضايا التغير المناخي.