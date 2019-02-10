محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الهدف تحسين حياة البشر

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، التجمّع الأكبر من نوعه عالمياً وحوار العقول الأهم، لاستشراف آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي.

ومع هذه الدورة السابعة، تواصل «القمة» مسيرتها، مسترشدةً بفكر مطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يؤكد أن «الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، وهدفنا الأساسي استشراف مستقبل كافة القطاعات لتطوير حياة أفضل للإنسان»، حيث تؤمّن الدولة، من خلال هذا الحدث السنوي الكبير، فرصاً واعدة لـ«توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر»، وكذلك «فرصة جوهرية للحوار والتفكير في كيفية تطوير العمل الحكومي بما يحقق الرخاء لكافة الشعوب».

ويتحدث، في «القمة» التي يشارك فيها 4000 مسؤول من 140 دولة بينهم 600 خبير من مستشرفي المستقبل والمتخصصين في أكثر من مئتي جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة، وذلك ضمن 7 محاور رئيسة، تعالج مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، والمجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع، وذلك ضمن أهدافها الساعية إلى إحداث تحول نوعي في الوعي والأداء الحكومي.

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