تلفزيون دبي يواكب عبر شراكته الإعلامية فعاليات القمة

المصدر: دبي-البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواكبته فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ابتداء من اليوم إلى 12 فبراير الجاري.

وستشهد القمة مشاركة شخصيات قيادية بارزة من دولة الإمارات، حيث يتحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جلسة رئيسة يستعرض سموه خلالها 7 متغيرات رئيسة ستشكل مدن المستقبل، كما يتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في جلسة رئيسة بعنوان «مسيرة حكمة»، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في جلسة رئيسة «زيارة البابا إلى الإمارات عهد جديد للأخوة الإنسانية»، فيما تشارك سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في جلسة رئيسة بعنوان «اختيار المستقبل الذي سنورّثه».

شراكة إعلامية

وبهذه المناسبة، قال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: إن الشراكة الإعلامية لفعاليات القمة العالمية للحكومات، تأتي تجسيداً لرؤية تلفزيون دبي بقنواته المتعددة التي تتمثل في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، تأكيداً على أهمية هذا التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، وبما يجسد الشراكة الحقيقية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية التي تساهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد.

استضافات

وتحدث علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار، عن التنسيق التام مع اللجنة المنظمة للقمة العالمية للحكومات، لتقديم مجموعة الجلسات الرئيسة والمنتديات ومجموعة الفعاليات والمبادرات والأنشطة المرافقة للحدث الهام، وتقديمها لمشاهدي تلفزيون دبي بقنواته المتعددة كذلك الاستفادة من تواجد نخبة الضيوف والمشاركين لاستضافتهم في مجموعة البرامج السياسية والاقتصادية المتعددة، بالإضافة إلى إبراز المستوى الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، مشيراً في الوقت نفسه إلى المواكبة الشاملة لمركز الأخبار عبر فريق عمل متكامل يغطي كافة جلسات وفعاليات القمة بعد أن تم تخصيص عدد من البرامج التي يتم إنتاجها في مركز الأخبار.

وقال الهاملي: «مثلما سخر مركز الأخبار كوادره وإمكاناته، وقدم تغطيات متميزة على مدى الدورات الست الماضية من القمة العالمية للحكومات، سيكثف هذا العام جهوده، ويسخر كل الإمكانات البشرية والهندسية من أجل تقديم تغطية متميزة للقمة السابعة، مستخدماً أحدث التقنيات، لمواكبة النقلة النوعية التي ستحدثها هذه الدورة في مسار القمة، من خلال مجموعة المتحدثين الذين يمثلون قمة القيادة والخبرة والتأثير في مستقبل العالم، ومن خلال الموضوعات التي ستتناولها لبناء الوعي تجاه تحديات المستقبل، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، وخاصة بعد دخول الإعلام محوراً من محاور القمة السابعة».

وستواكب مؤسسة دبي للإعلام، فعاليات القمة الحكومية من خلال حساباتها ومواقعها الإلكترونية المتعددة، وعبر وسوم القمة: (#القمة_العالمية_للحكومات)، و(@WorldGovSummit)، كما ستقوم بتقديم ملخص عن هذه الجلسات عبر حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على المواقع الاجتماعية إلى جانب التغطية والبث الحي على الإنترنت، وتحديث مواقعه الرقمية بآخر أخبار القمة واللقاءات الخاصة مع الضيوف والمشاركين.