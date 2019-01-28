افتتاح مستشفى أستر الجديد في القصيص بسعة 150 سريراً

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي مستشفى أستر المتعدد التخصصات في القصيص بشكل رسمي، بسعة استيعابية 150 سريراً، وبحضور كل من رجل الأعمال محمد جمعة النابودة، وعبد الله أحمد الحباي، رئيس مجموعة دبي القابضة ورئيس مجموعة مِراس والدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية.

وعقب الافتتاح أكد معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن المناخ المحفز على الاستثمار وحزمة التسهيلات التي توفرها مدينة دبي للمؤسسات الصحية، هي التي دفعت بنمو القطاع الصحي الخاص بشكل لافت، وهي التي شكلت نقطة جذب قوية للمستشفيات العالمية ومتعددة الجنسيات التي رأت في دبي المدينة الواعدة للفرص الاستثمارية المتنوعة.

وذكر معاليه أن هيئة الصحة بدبي تعد القطاع الصحي الخاص شريكاً استراتيجياً في جميع مراحل وخطوات تطوير المنظومة الصحية.

وقال: إن الهيئة تنظر بكل تقدير للمؤسسات الصحية الخاصة الرائدة، وإنها تتطلع إلى دور مهم يمكن أن تقوم به مجموعة (أستر) والمستشفى الجديد الذي تم افتتاحه اليوم، لتعزيز توجهات الهيئة وجهودها الرامية إلى توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

ومن جانبه قال الدكتور أزاد موبين: «سيقوم مستشفى أستر القصيص، والذي يضم 150 سريراً بتوفير جميع التخصصات المعتادة بالإضافة إلى تخصصات جديدة مثل طب الأعصاب. وبغض النظر عن فريق أطباء مستشفى أستر منخول والمكون من 38 طبيباً، فإن المستشفى الجديد سوف يستفيد أيضاً من شبكة أستر دي إم للرعاية الصحية، والتي تضم أكثر من 2500 طبيب لإحضار المتخصصين المشهود لهم في الإمارات».