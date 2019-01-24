وزراء ومسؤولون لـ«البيان»: دبي وجهة الاستثمار المستدام

المصدر: دافوس - البيان

في محفل يضع دولة الإمارات في قلب الاستثمار ويرسخ دبي عاصمة للاستدامة، أثنى عدد من الوزراء والمسؤولين في حديثهم لـ«البيان» على المبادرة التي أطلقها مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، التي تعتبر إحدى أهم المبادرات الساعية لتحقيق الاستثمار المستدام، جاعلة دبي قبلة للمشاريع الماضية قدماً لتحقيق قصب السبق في الريادة.

وقال ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن برنامج قدرات 2030، دليل على قدرة دولة الإمارات على التنبؤ بالمستقبل، والعمل على بناء مستقبل مستدام على كافة الأصعدة، وهذه الاستثمارات تسهم بشكل ناجع في خلق فرص عمل للمواطنين بالدولة، الأمر الذي يربط مستقبل الاستثمار بتحقيق رؤى التوطين، وهذا البرنامج يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بشكل كبير.

مشاركة فاعلة

وأكدت حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن أهمية المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المؤثرة حول العالم، تأتي بهدف إبراز التميز المستدام الذي تحظى به رؤية القيادة الرشيدة، وتصدير هذه التجربة الناجحة للعالم.

وبدورها قالت مريم المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، الاستثمار عنصر حيوي وفاعل، ملف الأمن الغذائي أحد أهم المشاريع المستدامة التي تسعى الإمارات إلى إرساء دعائمها، فلقد أطلقنا حزمة من المشاريع المستدامة لدعم ملف الأمن الغذائي ومنها مشروع تبني تكنولوجيا زراعية حديثة، وأطلقنا 10 مبادرات في هذا الصدد.

وقال سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: «تحظى عمليات التنمية المستدامة على اهتمام دولة الإمارات في رسم استراتيجيتها نحو المستقبل، ويأتي إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لمركز حمدان لمستقبل الاستثمار الذي تشرف عليه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار عام 2017 تأكيداً على النهج الاستباقي في الاستعداد للتغيرات التي ستحول طريقة عمل الاستثمارات وطرق استقطابها ووضع البرامج لها وتهيئة المناخ المناسب كمبدأ تنتهجه حكومة دبي في وضع دبي على خارطة الاستثمار العالمي كمركز رائد للاستثمارات والأعمال ومدينة جاهزة لكل التحولات المستقبلية ضمن برنامج الجاهزية المستقبلية للاستثمار».

تحقيق الاستدامة

أكد خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل أن دبي عاصمة للمستقبل المستدام من خلال صقلها لمشاريع تسهم في الوصول إلى القمة وتحقيق الاستدامة في كافة المجالات، وهذا أمر يرسم مساراً مُعبداً نحو مستقبل استثماري مستدام.

وقال مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، إن برنامج قدرات 2030، مبادرة تمثل دولة الإمارات الداعمة بشكل دؤوب للاستثمار والمشاريع المختلفة، ولدولة الإمارات رؤية استراتيجية واضحة، بأنها دولة سباقة في دعم المشاريع العالمية، ونحن ندعم هذه المبادرة وندعم جهود الإمارات في مشاريعها المستدامة.